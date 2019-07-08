Volvo XC40, Lexus UX, Jaguar E‑Pace — тест-драйв в цифрах — журнал За рулем

Volvo XC40, Lexus UX, Jaguar E‑Pace — тест-драйв в цифрах

Эксперты «За рулем» протестировали три премиум-кроссовера и на основе испытаний и данных производителей подготовили подробный технический справочник.

Lexus UX
Lexus UX

Lexus > UX

Volvo XC40
Volvo XC40

Volvo > XC40

Jaguar E-Pace
Jaguar E-Pace

Jaguar > E-Pace

Как проходил и что показал сравнительный тест трех очень разных автомобилей: Volvo XC40, Lexus UX и Jaguar E‑Pace, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.

Ниже — данные производителей и прочая важная техническая информация.

Материалы по теме
Большой тест маленьких, но дорогих кроссоверов: Volvo, Lexus, Jaguar

Lexus UX на три-четыре центнера легче конкурентов: тяги 150‑сильного атмосферника хватает, а отлично настроенный вариатор позволяет дозировать ее почти ювелирно. Управляемость неплоха, но не оправдывает чрезмерную зажатость подвески.

Volvo XC40 с 190‑сильным бензиновым турбомотором — самый быстрый автомобиль в трио. И самый комфортный. Управляемость неплоха, но уровень взаимосвязи с водителем недотягивает до ягуаровского.

E‑Pace — это собранное шасси и густая обратная связь на руле. Тяги 180‑сильного дизеля достаточно. И если бы автомат был чуть понятливее и деликатнее, впечатление оказалось бы еще лучше.

Нижний предел

Lexus UX стал первым автомобилем в моей автомобильной практике, из которого я не смог выйти после параллельной парковки у бордюра — не открылась дверь! Разумеется, мне явно «повезло» найти бордюр, вкопанный ­не по ГОСТу, но, коль скоро японцы называют UX кроссовером, это показательный момент. Мы припарковали каждую из тестовых машин вдоль одного и того же бордюра, на этот раз вкопанного как надо. Еще чуть-чуть, и проблемы у Лексуса возникли бы даже здесь.

LEXUS UX
LEXUS UX

VOLVO XC40
VOLVO XC40

JAGUAR E-PACE
JAGUAR E-PACE

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

JAGUAR E-PACE

LEXUS UX

VOLVO XC40

Снаряженная / полная масса

1843 / 2400 кг

1540 / 1980 кг

1781 / 2220 кг

Время разгона 0–100 км/ч

9,3 с

9,2 с

8,5 с

Максимальная скорость

205 км/ч

190 км/ч

210 км/ч

Радиус разворота

5,7 м

5,6 м

5,7 м

Топливо / запас топлива

ДТ / 66,5 л

АИ-95, АИ-98 / 47 л

АИ-95, АИ-98 / 54 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

6,5 / 5,1 / 5,6 л / 100 км

н.д. / н.д. / 5,8 л / 100 км

9,7 / 6,1 / 7,4 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

дизельный

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1999 см³

1987 см³

1969 см³

Степень сжатия

15,5

13,1

11,3

Мощность

132 кВт / 180 л.с. при 4000 об/мин

110 кВт / 150 л.с. при 6600 об/мин

140 кВт / 190 л.с. при 4700 об/мин

Крутящий момент

430 Н·м при 1750 об/мин

202 Н·м при 4300 об/мин

300 Н·м при 1400–4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

передний

полный

Коробка передач

A9

CVT

А8

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / IX / з.х.

4,71 / 2,84 / 1,91 / 1,38 / 1,00 / 0,81 / 0,70 / 0,58 / 0,48 / 3,83

2,24–0,45 / 3,14

5,25 / 3,03 / 1,96 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 0,80 / 0,67 / — / 4,02

Главная передача

4,54

н.д.

3,33

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые, вентили­руемые / дисковые,
вентилируемые

дисковые, вентили­руемые / дисковые

дисковые, вентили­руемые / дисковые

Шины

245/45 R20

225/50 R18

235/50 R19

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО

Гарантия

Дилеры (СТОА)

JAGUAR E-PACE

13 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

50

LEXUS UX

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

55

VOLVO XC40

20 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

41

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)

JAGUAR E-PACE

LEXUS UX

VOLVO XC40

Просвет

a

200 мм

160 мм

205 мм

b

210 мм

170 мм

210 мм

c

210 мм

170 мм

200 мм

Угол

α

24,0°

16,0°

22,0°

β

30,5°

28,5°

31,5°

γ

18,0°

16,5°

18,0°


ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой ­экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель

JAGUAR E-PACE

LEXUS UX

VOLVO XC40

Рабочее место водителя

Вся троица обладает удачно спрофилированными сиденьями с приличным набором и диапазоном регулировок. Нет претензий и к основным органам управления, вот только нефиксируемый джойстик автомата XC40 требует привыкания. У Volvo самые тонкие стойки крыши и большая площадь остекления. Jaguar уступает лишь чуть. Lexus со своими сдвоенными окошками-форточками — в арьергарде. И система кругового обзора недоступна только ему.

Сиденье

9

9

9

Органы управления

9

9

9

Обзор

9

8

9

Салон

У каждого из трех кроссоверов качество материалов интерьера соответствует заявленному премиальному статусу. С эргономикой второстепенных органов управления задалось не у всех: в Лексусе архинеудобный тачпад и спорное расположение горячих клавиш управления мультимедийкой. У него же наиболее тесный задний ряд и самый скромный багажник — почти вполовину меньше, чем в XC40. А в подполье нет запасного колесá.

Передняя часть

9

8

9

Задняя часть

8

7

8

Багажник

8

7

9

Ходовые качества

Volvo XC40 с 190‑сильным бензиновым турбомотором — однозначный фаворит по части разгонной динамики. Дизельный Jaguar расстраивает грубоватой работой автомата, а 150‑сильный Lexus UX закономерно уступает конкурентам в интенсивности разгона, но получает достойную оценку благодаря удобству управления тягой. В управляемости впереди Jaguar E‑Pace. Тормозá у всех без вопросов.

Динамика

8

8

9

Тормоза

8

8

8

Управляемость

9

8

8

Комфорт

От дизельной природы Ягуара не скрыться: E‑Pace — самый вибронагруженный. По части изоляции от дорожных шумов он чуть уступает Volvo и Лексусу и болезненнее всех воспринимает дефекты асфальта. Lexus чуть толерантнее к неровностям, но не настолько, чтобы поднять ему балл. А вот Volvo стелет действительно мягко. У всех двухзонный климат-контроль, обогрев передних сидений и руля. Обогрев заднего «дивана» — только в Ягуаре и Volvo.

Шум

8

9

9

Плавность хода

8

8

9

Климат

9

8

9

Приспособленность к России

Lexus с треском проигрывает конкурентам: «легковые» 160 мм дорожного просвета, отсутствие запасного колеса и необходимость посещать сервис каждые 10 000 км. Владельцам Ягуара предстоит заезжать к дилеру с интервалом 13 000 км, а вот обладателям XC40 можно расслабиться: от ТО до ТО — 20 000 км. С геометрической проходимостью у Ягуара и Volvo полный порядок: клиренс — около 200 мм. У обоих в багажном подполье — докатка.

Геометрическая проходимость

8

7

8

Сервис

8

7

9

Эксплуатация

8

7

8

Промежуточная оценка

8,40

7,87

8,67

Поведение вне дороги

По энерговооруженности впереди Jaguar и Volvo. Обоим доступен внедорожный режим вспомогательной электроники, тогда как Лексусу можно помочь лишь отключением противобуксовочной системы. Теоретически вариатор боится перегрева сильнее гидромеханических автоматов, но с тестовым внедорожным участком UX справился. Ход подвески у всех невелик.

Энерговооруженность

8

7

8

Выносливость

8

8

8

Ходы подвесок

8

8

8

Общая оценка

8,33

7,83

8,55


JAGUAR E-PACE

Азартно настроенное шасси, солидный запас тяги на низах; приятный и продуманный интерьер, достойный багажник; неплохая геометрическая проходимость; низкий расход топлива.
Грубоватая работа автомата; ощутимая «дизельная» вибронагруженность, неидеальная шумоизоляция, низкий ездовой комфорт на разбитой дороге; высокая цена.

LEXUS UX

Согласованность мотора и вариатора; удобное сиденье водителя, качественные материалы отделки, приличная шумоизоляция; неплохая управляемость; привлекательная цена базовой версии.
Немилость к плохому асфальту; проблемы с эргономикой, тесный задний ряд, маленький багажник; «легковой» дорожный просвет; отсутствие запаски, короткий межсервисный интервал.

VOLVO XC40

Великолепные двигатель и автомат; достойная плавность хода, просторный салон, прекрасная обзорность, вместительный багажник; приличные возможности вне асфальта; длинный межсервисный интервал.
Не самая интересная управляемость; специфическая мультимедийная система, «валенки» в отделке дверей оценят не все; высокая цена упакованных версий.

  • Как проходил и что показал сравнительный тест Volvo XC40, Lexus UX и Jaguar E‑Pace, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
Volvo XC40, Lexus UX, Jaguar E‑Pace — тест-драйв в цифрах
Volvo XC40, Lexus UX, Jaguar E‑Pace — тест-драйв в цифрах
Фото:
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые