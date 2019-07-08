Эксперты «За рулем» протестировали три премиум-кроссовера и на основе испытаний и данных производителей подготовили подробный технический справочник.

Как проходил и что показал сравнительный тест трех очень разных автомобилей: Volvo XC40, Lexus UX и Jaguar E‑Pace, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.



Ниже — данные производителей и прочая важная техническая информация.

Lexus UX на три-четыре центнера легче конкурентов: тяги 150‑сильного атмосферника хватает, а отлично настроенный вариатор позволяет дозировать ее почти ювелирно. Управляемость неплоха, но не оправдывает чрезмерную зажатость подвески.

Volvo XC40 с 190‑сильным бензиновым турбомотором — самый быстрый автомобиль в трио. И самый комфортный. Управляемость неплоха, но уровень взаимосвязи с водителем недотягивает до ягуаровского.

E‑Pace — это собранное шасси и густая обратная связь на руле. Тяги 180‑сильного дизеля достаточно. И если бы автомат был чуть понятливее и деликатнее, впечатление оказалось бы еще лучше.

Нижний предел

Lexus UX стал первым автомобилем в моей автомобильной практике, из которого я не смог выйти после параллельной парковки у бордюра — не открылась дверь! Разумеется, мне явно «повезло» найти бордюр, вкопанный ­не по ГОСТу, но, коль скоро японцы называют UX кроссовером, это показательный момент. Мы припарковали каждую из тестовых машин вдоль одного и того же бордюра, на этот раз вкопанного как надо. Еще чуть-чуть, и проблемы у Лексуса возникли бы даже здесь.

LEXUS UX

VOLVO XC40

JAGUAR E-PACE



ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

JAGUAR E-PACE LEXUS UX VOLVO XC40 Снаряженная / полная масса 1843 / 2400 кг 1540 / 1980 кг 1781 / 2220 кг Время разгона 0–100 км/ч 9,3 с 9,2 с 8,5 с Максимальная скорость 205 км/ч 190 км/ч 210 км/ч Радиус разворота 5,7 м 5,6 м 5,7 м Топливо / запас топлива ДТ / 66,5 л АИ-95, АИ-98 / 47 л АИ-95, АИ-98 / 54 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 6,5 / 5,1 / 5,6 л / 100 км н.д. / н.д. / 5,8 л / 100 км 9,7 / 6,1 / 7,4 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип дизельный бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1999 см³ 1987 см³ 1969 см³ Степень сжатия 15,5 13,1 11,3 Мощность 132 кВт / 180 л.с. при 4000 об/мин 110 кВт / 150 л.с. при 6600 об/мин 140 кВт / 190 л.с. при 4700 об/мин Крутящий момент 430 Н·м при 1750 об/мин 202 Н·м при 4300 об/мин 300 Н·м при 1400–4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный передний полный Коробка передач A9 CVT А8 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / IX / з.х. 4,71 / 2,84 / 1,91 / 1,38 / 1,00 / 0,81 / 0,70 / 0,58 / 0,48 / 3,83 2,24–0,45 / 3,14 5,25 / 3,03 / 1,96 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 0,80 / 0,67 / — / 4,02 Главная передача 4,54 н.д. 3,33 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентили­руемые / дисковые,

вентилируемые дисковые, вентили­руемые / дисковые дисковые, вентили­руемые / дисковые Шины 245/45 R20 225/50 R18 235/50 R19

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) JAGUAR E-PACE 13 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 50 LEXUS UX 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 55 VOLVO XC40 20 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 41

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)

JAGUAR E-PACE LEXUS UX VOLVO XC40 Просвет a 200 мм 160 мм 205 мм b 210 мм 170 мм 210 мм c 210 мм 170 мм 200 мм Угол α 24,0° 16,0° 22,0° β 30,5° 28,5° 31,5° γ 18,0° 16,5° 18,0°





ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой ­экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель JAGUAR E-PACE LEXUS UX VOLVO XC40 Рабочее место водителя Вся троица обладает удачно спрофилированными сиденьями с приличным набором и диапазоном регулировок. Нет претензий и к основным органам управления, вот только нефиксируемый джойстик автомата XC40 требует привыкания. У Volvo самые тонкие стойки крыши и большая площадь остекления. Jaguar уступает лишь чуть. Lexus со своими сдвоенными окошками-форточками — в арьергарде. И система кругового обзора недоступна только ему. Сиденье 9 9 9 Органы управления 9 9 9 Обзор 9 8 9 Салон У каждого из трех кроссоверов качество материалов интерьера соответствует заявленному премиальному статусу. С эргономикой второстепенных органов управления задалось не у всех: в Лексусе архинеудобный тачпад и спорное расположение горячих клавиш управления мультимедийкой. У него же наиболее тесный задний ряд и самый скромный багажник — почти вполовину меньше, чем в XC40. А в подполье нет запасного колесá. Передняя часть 9 8 9 Задняя часть 8 7 8 Багажник 8 7 9 Ходовые качества Volvo XC40 с 190‑сильным бензиновым турбомотором — однозначный фаворит по части разгонной динамики. Дизельный Jaguar расстраивает грубоватой работой автомата, а 150‑сильный Lexus UX закономерно уступает конкурентам в интенсивности разгона, но получает достойную оценку благодаря удобству управления тягой. В управляемости впереди Jaguar E‑Pace. Тормозá у всех без вопросов. Динамика 8 8 9 Тормоза 8 8 8 Управляемость 9 8 8 Комфорт От дизельной природы Ягуара не скрыться: E‑Pace — самый вибронагруженный. По части изоляции от дорожных шумов он чуть уступает Volvo и Лексусу и болезненнее всех воспринимает дефекты асфальта. Lexus чуть толерантнее к неровностям, но не настолько, чтобы поднять ему балл. А вот Volvo стелет действительно мягко. У всех двухзонный климат-контроль, обогрев передних сидений и руля. Обогрев заднего «дивана» — только в Ягуаре и Volvo. Шум 8 9 9 Плавность хода 8 8 9 Климат 9 8 9 Приспособленность к России Lexus с треском проигрывает конкурентам: «легковые» 160 мм дорожного просвета, отсутствие запасного колеса и необходимость посещать сервис каждые 10 000 км. Владельцам Ягуара предстоит заезжать к дилеру с интервалом 13 000 км, а вот обладателям XC40 можно расслабиться: от ТО до ТО — 20 000 км. С геометрической проходимостью у Ягуара и Volvo полный порядок: клиренс — около 200 мм. У обоих в багажном подполье — докатка. Геометрическая проходимость 8 7 8 Сервис 8 7 9 Эксплуатация 8 7 8 Промежуточная оценка 8,40 7,87 8,67 Поведение вне дороги По энерговооруженности впереди Jaguar и Volvo. Обоим доступен внедорожный режим вспомогательной электроники, тогда как Лексусу можно помочь лишь отключением противобуксовочной системы. Теоретически вариатор боится перегрева сильнее гидромеханических автоматов, но с тестовым внедорожным участком UX справился. Ход подвески у всех невелик. Энерговооруженность 8 7 8 Выносливость 8 8 8 Ходы подвесок 8 8 8 Общая оценка 8,33 7,83 8,55



JAGUAR E-PACE Азартно настроенное шасси, солидный запас тяги на низах; приятный и продуманный интерьер, достойный багажник; неплохая геометрическая проходимость; низкий расход топлива. Грубоватая работа автомата; ощутимая «дизельная» вибронагруженность, неидеальная шумоизоляция, низкий ездовой комфорт на разбитой дороге; высокая цена. LEXUS UX Согласованность мотора и вариатора; удобное сиденье водителя, качественные материалы отделки, приличная шумоизоляция; неплохая управляемость; привлекательная цена базовой версии. Немилость к плохому асфальту; проблемы с эргономикой, тесный задний ряд, маленький багажник; «легковой» дорожный просвет; отсутствие запаски, короткий межсервисный интервал. VOLVO XC40 Великолепные двигатель и автомат; достойная плавность хода, просторный салон, прекрасная обзорность, вместительный багажник; приличные возможности вне асфальта; длинный межсервисный интервал. Не самая интересная управляемость; специфическая мультимедийная система, «валенки» в отделке дверей оценят не все; высокая цена упакованных версий.