Lexus UX на три-четыре центнера легче конкурентов: тяги 150‑сильного атмосферника хватает, а отлично настроенный вариатор позволяет дозировать ее почти ювелирно. Управляемость неплоха, но не оправдывает чрезмерную зажатость подвески.
Volvo XC40 с 190‑сильным бензиновым турбомотором — самый быстрый автомобиль в трио. И самый комфортный. Управляемость неплоха, но уровень взаимосвязи с водителем недотягивает до ягуаровского.
E‑Pace — это собранное шасси и густая обратная связь на руле. Тяги 180‑сильного дизеля достаточно. И если бы автомат был чуть понятливее и деликатнее, впечатление оказалось бы еще лучше.
Нижний предел
Lexus UX стал первым автомобилем в моей автомобильной практике, из которого я не смог выйти после параллельной парковки у бордюра — не открылась дверь! Разумеется, мне явно «повезло» найти бордюр, вкопанный не по ГОСТу, но, коль скоро японцы называют UX кроссовером, это показательный момент. Мы припарковали каждую из тестовых машин вдоль одного и того же бордюра, на этот раз вкопанного как надо. Еще чуть-чуть, и проблемы у Лексуса возникли бы даже здесь.
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LEXUS UX
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VOLVO XC40
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JAGUAR E-PACE
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
JAGUAR E-PACE
LEXUS UX
VOLVO XC40
Снаряженная / полная масса
1843 / 2400 кг
1540 / 1980 кг
1781 / 2220 кг
Время разгона 0–100 км/ч
9,3 с
9,2 с
8,5 с
Максимальная скорость
205 км/ч
190 км/ч
210 км/ч
Радиус разворота
5,7 м
5,6 м
5,7 м
Топливо / запас топлива
ДТ / 66,5 л
АИ-95, АИ-98 / 47 л
АИ-95, АИ-98 / 54 л
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
6,5 / 5,1 / 5,6 л / 100 км
н.д. / н.д. / 5,8 л / 100 км
9,7 / 6,1 / 7,4 л / 100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
дизельный
бензиновый
бензиновый
Расположение
спереди, поперечно
спереди, поперечно
спереди, поперечно
Конфигурация / число клапанов
Р4 / 16
Р4 / 16
Р4 / 16
Рабочий объем
1999 см³
1987 см³
1969 см³
Степень сжатия
15,5
13,1
11,3
Мощность
132 кВт / 180 л.с. при 4000 об/мин
110 кВт / 150 л.с. при 6600 об/мин
140 кВт / 190 л.с. при 4700 об/мин
Крутящий момент
430 Н·м при 1750 об/мин
202 Н·м при 4300 об/мин
300 Н·м при 1400–4000 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип привода
полный
передний
полный
Коробка передач
A9
CVT
А8
Передаточные числа:
4,71 / 2,84 / 1,91 / 1,38 / 1,00 / 0,81 / 0,70 / 0,58 / 0,48 / 3,83
2,24–0,45 / 3,14
5,25 / 3,03 / 1,96 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 0,80 / 0,67 / — / 4,02
Главная передача
4,54
н.д.
3,33
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди / сзади
McPherson / многорычажная
McPherson / многорычажная
McPherson / многорычажная
Рулевое управление
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
Тормоза: спереди / сзади
дисковые, вентилируемые / дисковые,
дисковые, вентилируемые / дисковые
дисковые, вентилируемые / дисковые
Шины
245/45 R20
225/50 R18
235/50 R19
СЕРВИС В ЦИФРАХ
Периодичность ТО
Гарантия
Дилеры (СТОА)
JAGUAR E-PACE
13 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
50
LEXUS UX
10 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
55
VOLVO XC40
20 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
41
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)
JAGUAR E-PACE
LEXUS UX
VOLVO XC40
Просвет
a
200 мм
160 мм
205 мм
b
210 мм
170 мм
210 мм
c
210 мм
170 мм
200 мм
Угол
α
24,0°
16,0°
22,0°
β
30,5°
28,5°
31,5°
γ
18,0°
16,5°
18,0°
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.
Модель
JAGUAR E-PACE
LEXUS UX
VOLVO XC40
Рабочее место водителя
Вся троица обладает удачно спрофилированными сиденьями с приличным набором и диапазоном регулировок. Нет претензий и к основным органам управления, вот только нефиксируемый джойстик автомата XC40 требует привыкания. У Volvo самые тонкие стойки крыши и большая площадь остекления. Jaguar уступает лишь чуть. Lexus со своими сдвоенными окошками-форточками — в арьергарде. И система кругового обзора недоступна только ему.
Сиденье
9
9
9
Органы управления
9
9
9
Обзор
9
8
9
Салон
У каждого из трех кроссоверов качество материалов интерьера соответствует заявленному премиальному статусу. С эргономикой второстепенных органов управления задалось не у всех: в Лексусе архинеудобный тачпад и спорное расположение горячих клавиш управления мультимедийкой. У него же наиболее тесный задний ряд и самый скромный багажник — почти вполовину меньше, чем в XC40. А в подполье нет запасного колесá.
Передняя часть
9
8
9
Задняя часть
8
7
8
Багажник
8
7
9
Ходовые качества
Volvo XC40 с 190‑сильным бензиновым турбомотором — однозначный фаворит по части разгонной динамики. Дизельный Jaguar расстраивает грубоватой работой автомата, а 150‑сильный Lexus UX закономерно уступает конкурентам в интенсивности разгона, но получает достойную оценку благодаря удобству управления тягой. В управляемости впереди Jaguar E‑Pace. Тормозá у всех без вопросов.
Динамика
8
8
9
Тормоза
8
8
8
Управляемость
9
8
8
Комфорт
От дизельной природы Ягуара не скрыться: E‑Pace — самый вибронагруженный. По части изоляции от дорожных шумов он чуть уступает Volvo и Лексусу и болезненнее всех воспринимает дефекты асфальта. Lexus чуть толерантнее к неровностям, но не настолько, чтобы поднять ему балл. А вот Volvo стелет действительно мягко. У всех двухзонный климат-контроль, обогрев передних сидений и руля. Обогрев заднего «дивана» — только в Ягуаре и Volvo.
Шум
8
9
9
Плавность хода
8
8
9
Климат
9
8
9
Приспособленность к России
Lexus с треском проигрывает конкурентам: «легковые» 160 мм дорожного просвета, отсутствие запасного колеса и необходимость посещать сервис каждые 10 000 км. Владельцам Ягуара предстоит заезжать к дилеру с интервалом 13 000 км, а вот обладателям XC40 можно расслабиться: от ТО до ТО — 20 000 км. С геометрической проходимостью у Ягуара и Volvo полный порядок: клиренс — около 200 мм. У обоих в багажном подполье — докатка.
Геометрическая проходимость
8
7
8
Сервис
8
7
9
Эксплуатация
8
7
8
Промежуточная оценка
8,40
7,87
8,67
Поведение вне дороги
По энерговооруженности впереди Jaguar и Volvo. Обоим доступен внедорожный режим вспомогательной электроники, тогда как Лексусу можно помочь лишь отключением противобуксовочной системы. Теоретически вариатор боится перегрева сильнее гидромеханических автоматов, но с тестовым внедорожным участком UX справился. Ход подвески у всех невелик.
Энерговооруженность
8
7
8
Выносливость
8
8
8
Ходы подвесок
8
8
8
Общая оценка
8,33
7,83
8,55
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JAGUAR E-PACE
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LEXUS UX
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VOLVO XC40
- Как проходил и что показал сравнительный тест Volvo XC40, Lexus UX и Jaguar E‑Pace, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
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