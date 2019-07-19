Думаете про ГБО? Не забудьте и про особые свечи!

Мало кто заморачивается установкой специальных свечей после перевода машины на газовое топливо. И очень зря!

У газа все не так, как у бензина, — ниже скорость сгорания, выше температуры. И в теории характеристики свечей должны быть тоже другими. Однако многие вообще не подозревают о существовании каких-то «газовых» свечей. А мы такие свечи находили и испытывали. Конкретно проверяли Bosch Platinum WR7DP, Brisk Silver LPG LR15YS, NGK LaserLine LPG 2, Denso IW20 — их сравнивали с уважаемыми Beru 14R-7DU, не имеющими особых рекомендаций для работы на газе.

Выводы такие. Наибольшая эффективность при работе на газовом топливе — у свечей с тонкими центральными электродами. По сравнению с «обычными» они при работе на газе показали увеличение мощности до 6% и рост экономичности до 7,5%.

Это объяснимо: ведь газ горит хуже бензина, а потому интенсивность поджога газовоздушной смеси играет особую роль. Платиновые и иридиевые свечи делают это гораздо лучше своих «толстых» собратьев. Дополнительное их преимущество состоит в том, что тоненькие электроды при более высоких «газовых» температурах гораздо лучше «толстых» сопротивляются температурной эрозии: их площадь нагрева меньше, а теплопроводность выше, чем у стали.

Можно ли ездить на газе с обычными свечами? Да можно — 99% так и делают. Но ресурс свечей при этом окажется значительно ниже, чем у иридиевых.

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