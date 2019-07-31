Газ дешевле бензина — это факт. А вот будет ли дешевле езда на газовой машине? Чтобы выяснить это, детализируем все сопутствующие расходы.

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Если начать прикидывать «в лоб», то сразу сравниваешь две знакомые цены за литр топлива — соответственно 26 ₽ (за пропан) и 46 ₽ (за 95-й бензин). Да, пока что газ сильно дешевле — пусть не вдвое, а процентов на 80, но и так солидно. Именно это соображение и побуждает многих устанавливать на машину ГБО. Однако не все понимают, что реальная экономия будет гораздо ниже.

Почему ниже? Начнем с того, что купленную газовую установку (а это уже расходы!) нужно узаконить, то есть внести запись в ПТС и свидетельство о регистрации транспортного средства. Для этого придется пару раз посетить подразделение дорожной полиции, а также центр, осуществляющий сертификацию подобных переделок, ну и, естественно, саму фирму, которая переоборудует автомобили. Везде придется платить деньги.

Какие именно? Система ГБО стоит примерно 25 000 — 40 000 ₽ для четырехцилиндровых двигателей и 40 000 — 75 000 ₽ для восьмицилиндровых. Прибавьте тысяч 15–20 за установку. Чтобы узаконить установку, придется потратить еще минимум 5000 рублей.

Считаем дальше. Мощность на газе немного упадет — придется сильнее давить на педальку. К тому же, чтобы получить равное количество теплоты (а ведь у нас тепловой двигатель), газа потребуется сжечь ощутимо больше. Кто хочет, может посчитать сам, но учтите, что у бензина намного большая плотность, чем у сжиженного газа. При этом газовое оборудование требует специфического обслуживания — взять хотя бы опрессовку раз в три года плюс замену фильтров.

В итоге реальная экономия на заправках станет проявляться только при очень больших пробегах, когда и если все-таки удастся выйти из глубокого финансового минуса.