Эффектная защита 80-х годов от угона: у вас такая была?

Электронные противоугонки эпохи восьмидесятых порой были столь же простыми, сколь и эффективными.

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Ни один угонщик не тратит время на поиски спрятанных где-то выключателей, реле и прочих управляющих средств, с помощью которых владелец машины отключает свою противоугонку. Его задача — максимально быстро пустить мотор любым способом и уехать «до базы». Все лишние провода он брезгливо перекусывает, затем почти мгновенно восстанавливает основные цепи (стартер и зажигание) и пускает двигатель. Именно по такому алгоритму угонялись простенькие машины семейства Самары — 2108, 2109 и пр. Однако в ряде случаев угонщик… сдавался! Всё вроде бы сделал, а результат отрицательный…

Для защиты от угона машин типа «восьмерки» опытный мастер-установщик изменял… распайку датчика Холла! Три провода можно распаять шестью разными способами — надо только не забыть точно так же изменить ответную часть жгута, идущую на коммутатор. А вот после этого можно смело подключать к такому жгуту новые провода и протаскивать их в салон. На самом деле достаточно двух, но если провести, скажем, пять, то хуже не будет: спектакль следует обставить красиво.

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Угонщик, открывший капот «восьмерки», попытается сразу подключить принесенного с собой «паука» (это коммутатор с катушкой зажигания в сборе). Но ничего не выйдет: ведь распайка датчика изменилась. А для вора время — деньги: тратить лишние минуты на конкретную «восьмерку» он просто не будет и пойдет искать другую жертву.

Любопытно, что мастеру, устанавливавшему подобные противоугонки, однажды позвонили откуда-то с автосервиса на далеком юге. Мол, чего ты здесь намудрил-то? Оказалось, что машину клиента, приехавшего на море, попытались угнать, но в итоге только разворотили все, что могли. Владелец обратился на местный сервис: почините, мол. Те честно все восстановили, но пустить мотор так и не смогли…

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