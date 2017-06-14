Крутящий момент на ведущем колесе равен нулю. Такое бывает?!

Бывает: не на всех колесах полноприводника всегда присутствует крутящий момент. И вот почему.

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Почему-то многие полагают, что полноприводный автомобиль — это тот, который постоянно крутит всеми колесами, цепляясь за дорогу. Поэтому он якобы не боится вывешиваний, проскальзываний и прочих неприятностей, из-за которых «обычный» автомобиль может застрять «на ровном месте». Но это, мягко говоря, немножко не так. Вернее, совсем не так.

Если не брать в расчет трение и прочие потери, то непреложно одно: момент на вывешенном колесе полноприводного автомобиля всегда равен нулю. Независимо от наличия муфт, дифференциалов, раздаток и т.п. Когда, например, у полноприводной Нивы одно колесо зависнет в воздухе, то она не стронется с места (если, конечно, межосевой дифференциал не заблокирован). Чтобы ехать, надо заблокировать этот дифференциал. Правда, на оси с зависшим колесом момент все равно останется нулевым, но на другой оси на каждое колесо при этом придется половина от усилий мотора.

Важно понять, что даже если вместо оси с заблокированным дифференциалом представить себе колесную пару, позаимствованную у железнодорожного вагона, то при зависании одного из колес момент на нем тут же пропадет, а вот на другом останется, хотя конструкция явно монолитная! Но ничего удивительного в этом нет. Нужно только понять, что та половина, что шлифует асфальт, при этом изнашивается, а вторая остается в исходном состоянии, поскольку висит в воздухе, хотя и вращается. То же самое происходит на оси с блокированным дифференциалом.

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