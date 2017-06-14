Крутящий момент на ведущем колесе равен нулю. Такое бывает?!

Концерн «Вольво» отзывает полмиллиона своих авто по всему миру. Причина сервисной акции — возможное возгорание в моторном отсеке. Оно может возникнуть из-за детали, расплавившейся от высокой температуры.
Компания «Ренессанс Страхование» назвала самые угоняемые автомобили в России за первые шесть месяцев 2019 года. Вся тройка лидеров по угонам представлена «корейцами»: «Хендай Солярис», «Киа Рио» и «Киа Сид».
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