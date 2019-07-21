Читатель «За рулем» подобрал крепления стоимостью 15 рублей за штуку, которые идеально справляются с задачей довезти продукты из супермаркета в целости и сохранности.

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Про крючки для пакетов в багажнике не говорил только ленивый, но я ни разу не встречал вариант, который мне понравился бы.

Предлагаю использовать крепления противосолнечного козырька ВАЗ-2110.

Они бывают черные и серые, не дороже 15 рублей за штуку, крепятся штатными саморезами крепления обивки багажного отделения.

Такие можно поставить как на отечественный автомобиль, так и на иномарку.

Е. Нетов, Саратовская область

Приз автору совета — канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс»

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Фото: Е. Нетов