Навести порядок в багажном отсеке бюджетного автомобиля поможет... резиновый жгут с крючками.

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В багажнике Chevrolet Aveo (Т300) не предусмотрено ни одного крючка, на который можно было бы повесить сумку с банкой, чтобы она не опрокинулась при движении.

Зато установлены четыре кольца по периметру багажника для крепления сетки для груза. Когда узнал ее цену, решил не покупать, а поискать другое решение.

Приобрел за 80 рублей метровый резиновый жгут с крючками. Зацепил за кольца, как показано на фото. Любая банка, канистра с маслом или незамерзайкой надежно ­фиксируется.

А. Атаманчук, Таганрог

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Фото: А. Атаманчук, Таганрог