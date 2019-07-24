Новый недорогой кроссовер: проводим народный тест-драйв!

Уважаемые читатели! Это не дежурная фраза — ваше мнение важно для нас и для автопроизводителя. Мы предлагаем вам стать автомобильными экспертами, приняв участие в тест-драйве новинки российского рынка — кроссовера FAW X40.

Тест-драйв пройдет в Москве в ближайшие выходные, 27–28 июля (точный адрес и время обговорим с каждым участником дополнительно). Вы прокатитесь на автомобиле, и мы обсудим, что вам понравилось в нем. Будьте готовы не только поделиться мыслями о новинке, но и стать героем видеорепортажа о нашем приятном мероприятии.

Заявки на участие присылайте на адрес test-drive@zr.ru с пометкой «народный тест». В заявке укажите имя, возраст, водительский стаж и причину, по которой вы хотите принять участие в тест-драйве.

До встречи уже в эти выходные за рулем FAW X40!

* А как это проходило в прошлый раз — вот наш репортаж про Mitsubishi Eclipse Cross.