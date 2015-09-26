Иногда установка запасного колеса приводит к изменению положения рулевого колеса. Это когда вы едете прямо, а руль при этом повернут на несколько градусов в сторону. Почему так происходит и не стоит ли заехать на сервис? Отвечает эксперт «За рулем».

Установка полноразмерной запаски вместо поврежденного колеса теоретически никак не должна сказываться на поведении машины. Но на практике бывает иначе: ведь шины основных колес изнашиваются, а лежащая без дела запаска — нет. В итоге, даже если размерность основных колес и запасного одинаковая, фактический внешний диаметр может несколько отличаться. Даже незначительные казалось бы 5 мм приводят к тому, что для поддержания прямолинейного движения руль приходится чуть повернуть в сторону.

Если на переднюю ось установить узкую докатку с относительно большим внутренним давлением около 4,5 бара, то разница в поведении колес будет еще более заметна, что также отразится на положении рулевого колеса. Если на докатке вы собрались ехать достаточно далеко, то имеет смысл при проколе переднего колеса поменять его на заднее и установить докатку сзади.