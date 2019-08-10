Поменял колеса: вылет стал больше, а колея уменьшилась — как так? — журнал За рулем

Что будет, если поставить колеса с большим вылетом — вы точно знаете?

Некоторые автомобилисты хотели бы видеть свою машину на широко расставленных колесах. Кажется, что такой автомобиль более устойчив при езде, да и выглядит основательнее. Но что происходит с геометрией автомобиля при установке колес с большим вылетом? Эксперт «За рулем» объясняет.

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Начать нужно с определения, что такое вылет колеса. Вылетом называется расстояние между срединной плоскостью колеса и поверхностью, которой колесный диск примыкает к ступице. Причем положительную величину вылет имеет тогда, когда ступица углублена в колесо. Нулевой — когда средняя плоскость колеса совпадает с привалочной поверхностью ступицы. А отрицательный вылет — это когда срединная плоскость колеса выступает наружу за привалочную поверхность ступицы.

Слева направо: отрицательный, нулевой и положительный вылеты.
Слева направо: отрицательный, нулевой и положительный вылеты.

Именно поэтому, если мы поставим колеса с большим вылетом, колеса расположатся ближе к продольной оси автомобиля. Колея машины при этом уменьшится. Так что, если хотите обеспечить своей машине «широкорасставленную поступь», вылет колес нужно, наоборот, уменьшить. Имейте в виду, что при этом вы можете столкнуться с массой новых проблем. Каких? Читайте в нашем материале.

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