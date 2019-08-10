Что будет, если поставить колеса с большим вылетом — вы точно знаете? Некоторые автомобилисты хотели бы видеть свою машину на широко расставленных колесах. Кажется, что такой автомобиль более устойчив при езде, да и выглядит основательнее. Но что происходит с геометрией автомобиля при установке колес с большим вылетом? Эксперт «За рулем» объясняет. Как обмануть алкотестер: проверка народных способов За минуту поиска в интернете вы легко найдете больше десятка народных способов показаться «трезвым» за рулем. Утверждается, что некоторые из них позволят не только не вызвать подозрений у автоинспектора, но даже пройти проверку алкотестером. Длительный тест Nissan X‑Trail: один, но большой недостаток Семнадцать литров на сотню! Такой средний расход топлива высветил бортовой компьютер Икс-Трейла после нескольких дней езды по городу. Хорошо еще, что этого обжору можно кормить «девяносто вторым», иначе редакционный бюджет в трубу вылетел бы.