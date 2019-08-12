Оно поможет вам понять, какие шины можно будет поставить на ваш автомобиль.

Все шины разрешенных размеров указаны в инструкции по эксплуатации автомобиля. Они гарантированно умещаются в колесных нишах автомобиля, ничего не задевая. Но любой автомобиль, прошедший омологацию в Европе (а это практически все машины, которые продаются в России), должен позволять устанавливать на колеса цепи. Причем и на передние, и на задние. Диаметр цепи при этом принят равным 12 мм. Значит, на любой автомобиль можно установить шины больше по допустимому производителем диаметру и ширине на 24 мм. И такие колеса (без цепей) ничего задевать не должны.

Ну, с шириной шины все просто: ее величина указана как в инструкции к автомобилю, так и на боковине любой шины. К примеру, шина размерностью 185/65R15 имеет ширину 185 мм. А как определить диаметр?

Все просто. В той же маркировке указывается процентное отношение высоты профиля шины к ее ширине. То есть высота профиля вышеуказанной шины составляет 185 х 0,65 мм. То есть 120,25 мм. Удвоим это значение и прибавим посадочный диаметр шины (он тоже указан в маркировке, только в дюймах). В дюйме 25,4 мм.

В итоге наружный диаметр шины размерностью 185/65R15 определяется по формуле:

15 х 25,4 + 2 х 185 х 0,65 = 621,5 мм

А можно ли поставить вместо нее шину размерностью 195/65 R15? Считаем ее высоту в мм.

15 х 25,4 + 2 х 195 х 0,65 = 634,5 мм

Поскольку разница не превышает упомянутых выше 24 мм, такую шину вполне можно установить на автомобиль.

Два нюанса. Во-первых, цепи на такую шину поставить будет уже нельзя. Во-вторых, спидометр будет показывать скорость неточно. Проверяйте корректность показаний спидометра по GPS.

А еще можно воспользоваться шинным калькулятором на нашем сайте.