Дастер — один из самых популярных кроссоверов на нашем рынке: в продажах он уступает лишь Hyundai Creta. Причем гамма двигателей у него даже шире, чем у «корейца».

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Помимо двух бензиновых агрегатов Дастеру доступен и дизель.

Рассчитаем стоимость содержания каждой из модификаций кроссовера за три года — с учетом расхода топлива, затрат на обслуживание и страховку, а также потери стоимости.

Для сравнения берем автомобили в одинаковой комплектации Drive, с полным приводом и механической коробкой передач.

Renault Duster

Renault Duster 1.6

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Начнем с базового двигателя 1,6 литра в 114 л.с. Duster в комплектации Drive с таким мотором обойдется почти в миллион, а точнее, в 992 990 рублей.

В первый год такие автомобили теряют до 15% рыночной стоимости. А за три года потеря цены составит почти 30%. На техническое обслуживание, если принять среднегодовой пробег в 20 тысяч километров, уйдет примерно 43 тысячи рублей (за четыре плановых ТО).

Страховка не будет обременительной. В качестве владельца мы выбрали 35-летнего жителя столицы, женатого и с одним ребенком. Водительский стаж — 15 лет. ОСАГО на такой Duster стоит 4743 рубля. А если оформить каско с франшизой в 20 тысяч рублей, то страховка обойдется в 18 300 рублей. Допустим, в первый год мы оформляем каско, а в последующие два — только ОСАГО. Тогда затраты на страховку на три года составят 27 700 рублей.

Вне зависимости от двигателя салон Дастера — верх экономии.

Конечно, со 114-сильным агрегатом Duster не поражает выдающимися динамическими талантами. Разгон до 100 км/ч у такого автомобиля занимает 12,5 секунды. С другой стороны, и расход топлива нельзя назвать запредельным — 1,6-литровый Duster потребляет в среднем 7,6 литра 95-го на 100 км. Исходя из стоимости в 48 рублей за литр, выходит 218 тысяч рублей на топливо за три года. В итоге каждый километр за эти же три года нам обойдется в 9,3 рубля.

Посмотрим, что у других версий.

Ниссановский двигатель H4M заметно мощнее реновского 102-сильного агрегата. Но такой автомобиль оказался самым расточительным в содержании.

Renault Duster 1.5 dci

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Дизельный 109-сильный Renault Duster обойдется дороже. За такой же автомобиль в версии Drive и с той же механической коробкой просят 1 066 990 рублей.

Ураганной динамики и тут не ждите — дизельный Duster даже на полсекунды медленнее 1,6-литровой бензиновой версии.

С потерей стоимости дела лучше. В первый год автомобиль теряет те же 15%. Но за три года потеря цены составит всего 25%.

Затраты на ТО будут чуть больше — 44 000 рублей. Зато расход топлива совсем небольшой — в среднем 5,3 литра на 100 км. При годовом пробеге в 20 тысяч км на топливо за три года уйдет гораздо меньше — 150 тысяч рублей. Страховка — и каско, и ОСАГО — как под копирку: 27 700 рублей за три года.

В итоге, и в первую очередь благодаря отличной экономичности, каждый километр пути за три года у дизельного автомобиля обойдется дешевле, чем у базовой версии, — всего 8,35 рубля.

Renault Duster 2.0

Двухлитровый бензиновый агрегат в 143 л.с. стал самым популярным на рынке. Ничего удивительного — такая машина дешевле дизельной при покупке, а в содержании лишь немногим дороже.

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Ну и, наконец, самая мощная модификация — двухлитровый Duster с двигателем в 143 л.с. Цена такого автомобиля — 1 032 990 рублей, чуть меньше, чем просят за дизельный.

Ликвидность Renault с двигателем 2.0 самая высокая: всего 6% потери в стоимости в первый год и 22% — за три года. Как ни странно, но и затраты на плановое ТО окажутся меньше всего — 40 тысяч рублей.

А вот страховка обойдется дороже — порядка 30 тысяч рублей. Это же касается и топлива — за три года уйдет примерно 225 тысяч рублей при стоимости 95-го бензина в 48 рублей. Приходится расплачиваться за динамику — двухлитровый Duster в этом плане заметно превосходит первые два варианта: 100 км/ч он разменивает за 10,3 секунды. И даже несмотря на самый высокий средний расход топлива, он все равно оказывается выгоднее, чем 114-сильная бензиновая версия — 8,6 руб./км.

В сухом остатке получается, что самая доступная версия Дастера на деле оказывается самой затратной. А вот двухлитровый Duster и машина с дизелем достаточно близки по всем параметрам. Остается определиться в том, что для вас в приоритете. Если важнее последующая выгодная продажа, то выбирайте автомобиль с бензиновым 143-сильным мотором. Если же готовы пожертвовать динамикой в пользу расхода (и у вас есть дополнительные 30 тысяч рублей), то вперед за дизельным Дастером.





Фото: Renault