Недавно в России начали продавать FAW Besturn X40. Это второй кроссовер в российской легковой линейке FAW после Бестурна X80. Новинка чуть компактнее, легче и с меньшим мотором.

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«Сороковка» стартовала в Китае весной 2017 года под именем Senya R7. «Сеня» стал самым продаваемым кроссовером FAW. По ширине X40 — как Hyundai Creta. По длине, высоте и колесной базе — на пару сантиметров больше. Однако китайцы записали ему в конкуренты Chery Tiggo 4 и Changan CS35.

На Крету, Renault Kaptur и Ладу XRAY пока не замахиваются, и это разумно. Кто у нас знает о легковушках FAW? Единицы. Эмблема с крылатой единичкой встречается только на грузовиках.

FAW — это First Automotive Works, Первый автомобильный завод. В начале 50‑х годов прошлого века его помогали строить зиловские специалисты. Поначалу китайцы по лицензии выпускали советские грузовики и легковые машины, в девяностых организовали сборку немецких и японских автомобилей. Постепенно пионер автомобильной промышленности Китая превратился в мощную корпорацию.

Салон вполне удобный, но везде — дешевый, тонкий и гулкий пластик с традиционным для китайских машин душком (впрочем, довольно легким).

К приборам нет претензий — за исключением неистребимых бликов на стекле.

Камера заднего вида передает на 8-дюймовый дисплей четкую картинку даже в сумерках. Динамической парковочной разметки нет.

Система вентиляции проста: жела­емую температуру и скорость вентилятора приходится выставлять двумя шайбами, ориентируясь на ощущения, а не на цифры.



Суббренд Besturn появился относительно недавно: так величают модели на платформе маздовской «шестерки». Хотя у X40 «тележка» уже другая. Однако посмотрите на Х40 спереди — ничего не напоминает?

К качеству подгонки и окраски кузовных панелей вопросов нет. Хрома — в меру. Гарантия — пять лет или 100 000 км.

Огоньку не найдется?

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Двигатель рабочим объемом 1,6 литра развивает в российской версии 108 л.с. при 5500 об/мин и 155 Н·м при 3600 об/мин. Это шестнадцатиклапанный атмосферник серии СА4GB16, с алюминиевым блоком и двумя верхними распредвалами. По сути — современная версия фольксвагеновского движка, который ставили на немецкие машины в девяностые годы.

Снизу тоже классика: передняя подвеска McPherson и торсионная балка сзади. Шасси такое же, как у седана B30, созданного на платформе PQ32, на которой делали Volkswagen Corradо, Golf, Джетту, а еще Seat Toledo. Мне, как старому гольфоводу, эта «телега» нравится. Я проехал на Бестурне X40 около 300 км, в основном по извилистым дорожкам, и получил удовольствие. На крупном булыжнике и разбитом асфальте жестковато, на гладком — отлично. Но для себя я заменил бы штатные 17‑дюймовые шины Wanli Harmonic чем-нибудь более породистым и цепким. И желательно — менее шумным.

Это шок: в китайской машине — нормальные передние сиденья! Подушки достаточной длины, хороший профиль спинки — чувствуется даже нечто немецкое… А экокожа — это чистый Китай.

Рулевое управление — с электроусилителем, настроено удачно. Машина адеква­тно реагирует на небольшие отклонения руля, тяжести у баранки ровно столько, сколько нужно, и она удобна в хвате. Еще не Creta, но уже близко.

Двигатель сочетается с 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом Aisin. Я поездил на «автоматическом» Х40, спрос на который наверняка будет выше. Он явно для спокойного водителя: в режиме «кикдаун» шума больше, чем ускорения. Инженерам надо пора­ботать с настройками трансмиссии и убрать задержки при смене передач.

Полного привода нет и не будет — только передний. Клиренс 180 мм позволяет съехать на проселок, но не более. Средний расход топлива на моем маршруте — 8,6 л/100 км.

Втроем сзади тесно. Вдвоем заметно лучше: мéста хватает и в ногах, и над головой.

Оснащение приличное. В топе — передние сиденья с обогревом (водительское — с электроприводом), люк, электропривод всех стекол и зеркал, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем и камерой заднего вида. Хотя камера не особенно нужна: зеркалá заднего вида широкие, заднее стекло — как витрина. Обзорность беспроблемная. Тормоза — дисковые. Электроника представлена россыпью систем: антиблокировочной, распределения тормозных усилий, стабилизации и противобуксовочной. В конструкции кузова — усиливающие элементы из высокопрочных сталей. Все китайские краш-тесты по методике C‑NCAP новый X40 прошел на пять звезд.

Почем?

Предлагаются комплектации Basic (949 000 рублей), МT Luxury (999 000 рублей) и AT Luxury (1 049 000 рублей): «разбег» небольшой. В Китае Besturn X40 стоит, в пересчете на наши, от 654 000 до 1 102 000 рублей (диапазон заметно больше), но дешевые версии в Россию решили не везти. Такие цены отчасти оправдывает внушительный набор оборудования. Люксовые версии от базовой отличаются наличием систем курсовой устойчивости и помощи при троганье на уклоне, люка с электроприводом, многофункционального рулевого колеса, автодоводчика стекла водительской двери, 12‑вольтовой розетки в салоне, шести динамиков, камеры заднего вида, бесключевого доступа и пуска двигателя, круиз-контроля (в Luxury MT) и защиты двигателя (в Luxury AT). Важно, что машина в комплектации Basic предлагается только с механической коробкой передач.

FAW Besturn X40 1.6AT

Думаю, что и цены, и комплектации придется корректировать. А также продолжить развитие дилерской сети: сейчас в ней 39 центров, в 2020 году будет около полусотни, но и этого для серьезной работы на российском рынке маловато. Как говорится, куй железо не отходя от кассы. А когда видишь деньги — не теряй времени.

Современная внешность, удобный салон, хорошая управляемость Недостаток динамики, дешевый пластик, нераскрученный бренд