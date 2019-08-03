Хочу обменять водительские права досрочно. А можно без медсправки?

Читателю «За рулем» понадобилось поменять права. В ГИБДД потребовали медицинскую справку. На каком основании? Разъясняет глава Госавтоинспекции.

Собираюсь досрочно поменять права, так как на пять лет уезжаю работать за рубеж. В ГИБДД сказали, чтобы я принес медсправку, иначе новое удостоверение выдадут только на полтора года, то есть до конца действия имеющегося. Не смог найти такого закона. Разъясните, пожалуйста.

А. Фомин, Москва

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Сотрудники Госавтоинспекции правы. Основанием для такой позиции служат положения пункта 32 Правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 октября 2014 года № 1097.

Так, при досрочной выдаче российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного документа срок действия нового удостоверения не меняется. Иными словами, он будет совпадать со сроком действия обмениваемого удостоверения.

Для того чтобы национальное водительское удостоверение было выдано на 10 лет, заявителю необходимо представить медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителя (кандидатов в водители) транспортного средства медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами. Добавлю, что такие заключения выдаются в медицинских учреждениях, имеющих соответствующую лицензию.