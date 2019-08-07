Порядок регистрации транспортных средств в целом не отличается от установленного для граждан Российской Федерации, но имеет некоторые особенности, отмечает глава Госавтоинспекции.

Я из Казахстана, но пока имеется вид на жительство в России. Могу ли я здесь приобрести машину? Если да, то как ее зарегистрировать?

Айдар, Каратау

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Никаких ограничений по приобретению автомобиля в Российской Федерации у вас нет, так как это ваше гражданское право.

Порядок регистрации транспортных средств в целом не отличается от установленного для граждан Российской Федерации, но имеет свои особенности.

Так, согласно Правилам государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД МВД России, утвержденным приказом МВД от 26 июня 2018 года № 399, регистрация транспортных средств за иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории РФ, производится по адресу, указанному в виде на жительство иностранного гражданина, на срок его действия.

При этом с заявлением о регистрации владелец может обращаться в любое регистрационное подразделение Госавтоинспекции.

С 1 января 2020 года вступит в силу федеральный закон, дающий право автовладельцам получать номерной знак непосредственно у его изготовителя.

Фото: АГН «Москва»