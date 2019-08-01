«Детеныш Мерседеса», «бешеная табуретка», «лупоглазый пухлик» — владельцы отзываются об этой машине по-разному, но всегда c нежностью. Они потратили миллион или около того на автомобиль особо малого класса, но зачем?! «За рулем» выяснил, для чего такая машина нужна в России в 2019 году.

Аргумент 1. Решить проблему с паркингом

Cофия Готовцева, 26 лет, Москва

Статус: потенциальный смартовод

Компактные машины в мегаполисе — это спасение! Кто живет в Москве или часто в ней бывает, знает, что даже дорогой городской паркинг не спасает от проблемы с парковкой. Порой можно часами кружить в нужном районе в поисках места. Именно поэтому я приглядываюсь к компактному Smart Fortwo. Вы видели, в каких необычных местах и «позах» их паркуют? — и вдоль, и поперек, и в любой угол они спокойно залезают. Настоящая экономия времени и нервов.

Многих смущают размеры, другие думают, что малолитражный двигатель не способен разогнать «малыша». Как бы не так! Я сидела за рулем такой машинки в каршеринге, и он был шустрее многих моделей побольше. А представьте, если бы все водители, которые передвигаются за рулем преимущественно по городу, пересели на машины малых габаритов? Проблема с паркингом была бы уж если не решена, то хотя бы облегчена. Я бы хотела иметь такой автомобиль в гараже, чтобы ездить на работу.

Аргумент 2. Закрыть гештальт

Антон Башкатов, 36 лет, Оренбург

Статус: начинающий смартовод (опыт владения — меньше года)

О покупке Smart’a еще в 451-м кузове задумался лет восемь назад — дизайн привлекал внимание позитивом. Но все как-то не срасталось. Во-первых, все варианты были с пробегом. Во-вторых, на тот момент покупка была возможна только в Москве или Санкт-Петербурге, а это 1500–2300 км до Оренбурга. За это время много чего случилось в жизни, но, скажем так, незавершенный гештальт в виде Smart не давал мне покоя: поселился в подсознании и периодически о себе напоминал.

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Покупкой я очень доволен, машинка яркая. Всегда, когда выхожу на улицу и вижу ее, невольно улыбаюсь. За рулем постоянное внимание прохожих и других водителей мне обеспечено. Как-никак автомобилей Smart в Оренбурге всего два, что, кстати, скорее минус, чем плюс.

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Это не полноценный автомобиль в том виде, в каком большинство себе это представляют. Да, возможно, для больших городов он удобен, но для периферии (в частности для Оренбурга) парковки — не проблема, расстояния тоже небольшие, так что Smart — это скорее автомобиль для души.

Тем, кто рассматривает Smart к покупке, могу порекомендовать ответить себе на главный вопрос: хочешь ли ты его? Если появится хоть какая-то неуверенность, то оно вам не надо. Неоправданная трата денег, за которые вы можете купить седан класса D в неплохой комплектации. А вот если вы это понимаете, но вас это не останавливает, тогда добро пожаловать! Единственный минус, который я нашел, — это отсутствие специализированного сервиса как в моей области, так и в соседних. Далеко не все салоны Mercedes-Benz обслуживают Smart. Ближайший для меня расположен в 800 км. Вот на что надо обратить внимание потенциальным владельцам.

Аргумент 3. Сэкономить

Федор Земцов, 31 год, Москва

Статус: смартовод-эксперт (опыт владения — 9 лет)

На автомобилях Smart я езжу уже девять лет, нынешний у меня — второй по счету. Авто я решил приобрести банально из-за проблем с парковкой в центре Москвы. Я живу неподалеку от Чистых прудов, а работал в то время в районе Старого Арбата. Оставить машину там очень тяжело, все парковочные места постоянно заняты. Для дальних поездок у меня в то время была большая машина, так что Smart задумывался как рабочий автомобиль. Однако в итоге он стал основной и любимой машиной.

Мне очень нравится концепция маленького ситикара. Это экономичность во всем: экономия времени в движении (развороты и юркость); экономия времени на поиск парковки — место всегда есть. Сейчас я работаю на Никольской улице, и даже тут, где парковок в принципе нет, всегда могу найти бесплатное место, чтобы оставить Smart.

Из-за того, что почти все внешние панели автомобиля пластиковые (крылья, двери, бамперы), Smart дешевле ремонтировать после мелких притирок — порой на пластике даже не видно следов. Но при этом машина достаточно безопасная (смотрите результаты тестов по безопасности Euro NCAP). Все это до сих пор меня радует.

Когда требуется перевезти что-либо крупногабаритное, у меня есть второй автомобиль. Все-таки Smart — это не про транспортировку грузов. Вы же не купите Porsche 911 или Audi TT с прицелом на перевозку картошки?

Аргумент 4. Найти союзников

Александр Яловой, 36 лет, Москва

Статус: начинающий смартовод (опыт владения — меньше года)

В прошлом году я взял свой первый Smart в 451-м кузове. Покупал, прежде всего, потому, что в моем районе Москвы с парковкой туго. После приобретения почти сразу начал его активно тюнинговать. В этом году ради интереса мы решили съездить в автосалон — посмотреть более свежую модель (453-й кузов, третье поколение, объем турбодвигателя 0,9 л, 90 л.с. — Прим. ред.). Прокатились и поняли, что она более удобная, помягче. Выход один: покупать.

Smart у меня в семье второй автомобиль по счету, но первый по популярности. Все свободное время мы с супругой только на нем и ездим. Купив Smart, мы приобрели много новых друзей. На дороге все смартоводы друг с другом здороваются. Мы с супругой вступили в MoscowSmartTeam (клуб поклонников марки. — Прим. ред.) и теперь регулярно ездим на мероприятия. К примеру, в апреле участвовали на Smart в автопробеге по Беларуси. Вы бы знали, сколько эмоций у окружающих вызывает колонна этих машин! Плюс мы регулярно посещаем в качестве зрителей гонки на Smart, которые организует клуб.

Аргумент 5. Вызывать эмоции

Николай Киселев, 40 лет, Москва

Статус: начинающий смартовод (опыт владения — меньше 1 года)

Smart я купил в ноябре прошлого года в кредит у официального дилера на весьма выгодных условиях. У меня это третья машина в семье — есть еще джип и пикап. Взять Smart меня побудили платные московские парковки. Я живу за городом, но каждый день приходится ездить на работу в центр. Вот и решил, что на Smart я смогу без проблем втискиваться в любой закуток в каком-нибудь дворе и таким образом оставлять машину бесплатно. В принципе, так и вышло. Не припомню, чтобы с того момента, как я обзавелся этим автомобилем, хоть раз платил за парковку.

Вообще, Smart — сплошная экономия. «Ест» он мало (по трассе у меня выходит примерно 3,5 литра, в городе — около 4,5 литров на сотню), а если учитывать, что за счет парковки мне в будни удается сберечь в среднем около 500 рублей, то Smart еще и отбивает платеж по кредиту. Так что маленькую машину я изначально брал с холодным расчетом, а уже потом в нее влюбился — как, впрочем, и вся семья. У нас частный дом, на парковке стоит три машины. Казалось бы, бери любую. Но нет, все хотят поехать именно на Smart.

Даже у прохожих автомобиль вызывает положительные эмоции. Люди всегда обращают внимание, стараются с тобой заговорить, умиляются машинке. Дети от Smart просто в восторге! Еще ни один ребенок, даже самый маленький, не прошел спокойно мимо машины. Smart — это такой лучик позитива в суровых московских джунглях. На дороге машина ведет себя отлично. Если бы у нее была понижающая передача, она бы и по сугробам неплохо ползала. В Москве я часто оставляю машину на стихийных парковках. Зимой пролезаю там, где седаны садятся на брюхо. А эту, даже если она и застряла, можно рукой подпихнуть и ехать дальше. В перспективе планирую взять электроверсию Smart, однако сейчас таких машин на рынке представлено мало и все они стоят сумасшедших денег. Посмотрим, как будет меняться ситуация. Пока я не готов серьезно переплачивать за заботу об экологии.

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