Красивый номер официально и за деньги? Вот ответ ГИБДД

Не BMW, так Lada — как влияет возраст на выбор автомобиля Самые активные покупатели новых автомобилей находятся в возрасте от 25 до 34 лет, а их предпочтения, если сравнивать вкусы мужчин и женщин, заметно различаются. 5 человек погибли в крупном ДТП в Подмосковье На западе Московской области произошла авария, в которой погибли пятеро и пострадали еще семь человек. Наше будущее: топ-5 самых интересных автостартапов Uber сделал заказ такси в два клика нормой. BlaBlacar убедил весь мир, что садиться в машину к незнакомцам для совместных путешествий — выгодно и удобно. Вот еще пять стартапов, которые могут изменить автоиндустрию в ближайшие 10 лет.