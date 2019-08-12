Почему красивые номера не продают официально? — журнал За рулем

Красивый номер официально и за деньги? Вот ответ ГИБДД

Читатель «За рулем» мечтает обзавестись «счастливым» автомобильным номером. Сделать это на законных основаниях, увы, невозможно.

Хочу получить красивый номер. ­Возможно ли это? Говорили, что в ближайшее время будет возможность приобрести его за деньги…

Павел Р., Самара

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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В настоящее время в Госавтоинспекции во избежание коррупционных проявлений осуществляется выдача государственных регистрационных знаков, как правило, в произвольном (случайном) порядке, что достигается использованием соответствующего автоматического механизма присвоения знаков, реализованного в информационных системах Госавтоинспекции.

Правовые основания, предоставля­ющие возможность приобретения «красивых» государственных регистрационных знаков, в Российской Федерации в настоящее время отсутствуют.

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Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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