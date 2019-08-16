Где должен быть фонарь в такси — ответ ГИБДД — журнал За рулем

Таксист спрашивает за «фонарь» с шашечками — ГИБДД отвечает

Сдуло фонарь, спрятал его в салон, получил штраф — законно ли это?

Работаю в такси. С крыши «сдуло» фонарь с шашечками, поэтому поставил его под лобовое стекло. Вскоре встретился с рейдом ГАИ — и меня оштрафовали. Стоило ли так придираться? Ведь всё остальное было в порядке!

Джафар, Сочи

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Требование о наличии на крыше легкового такси опознавательного фонаря оранжевого цвета закреплено статьей 9 федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ответственность за нарушение данного требования установлена частью 3 статьи 11.14.1 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа на водителя в размере 3000 рублей, на должностных лиц — 10 000 рублей, на юридических лиц — 50 000 рублей.

Таким образом, сотрудники Госавтоинспекции действовали в рамках предоставленных полномочий и в полном соответствии с законодательством.

  • За что и на сколько штрафуют водителей-профессионалов, читайте тут.

Фото: АГН «Москва»

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