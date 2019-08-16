Исследование проводилось в Великобритании. В среднем сумма экономии составила более 1000 фунтов-стерлингов (79,5 тыс. рублей), а в некоторых случаях достигала 3000 фунтов-стерлингов (почти 240 тыс. рублей).
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Первая передача, понижайка, натужный рев двигателя, периодические пробуксовки всех четырех колес — оседлав огненно-оранжевый УАЗ Хантер в модификации «Экспедиционный», я карабкаюсь на легендарный Эльбрус, самую высокую вершину Европы.
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