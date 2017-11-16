Как быстро обесточить автомобиль: простой совет

Читатель «За рулем» предложил интересный способ предотвратить возгорание автомобиля при помощи обычных кусачек.

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Многие видели, как уже потушенный автомобиль вновь начинает гореть. Это происходит потому, что от высокой температуры плавится изоляция плюсовых проводов АКБ, оголенные проводá касаются кýзова, на который приходит «минус» от батареи, — и короткое замыкание вызывает новое возгорание изоляции. Поэтому перед тушением необходимо сначала сбросить минусовую клемму АКБ. Но как быть, если машина горит? Простой способ обесточить ее — перекусить «массовый» провод кусачками. Их следует хранить рядом с огнетушителем или закрепить под капотом таким образом, чтобы легко было снять.

В. Дмитриев, Липецк

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Фото: А. Хикматуллин