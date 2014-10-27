Регистрация автомобилей — комментарий ГИБДД — журнал За рулем

Машина одна, собственников двое — как регистрировать?

Ситуацию, в которой оказались братья-наследники, разъясняет глава Госавтоинспекции.

Через два месяца мы с братом вступаем в право наследования машины, доставшейся от отца. Хотим зарегистрировать ее на двоих. В этом случае каждому выдадут свое свидетельство о регистрации или в одном запишут двоих?

Тимофей, Пермь

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Ни то, ни другое. В соответствии с Правилами, регистрация транспортного средства, принадлежащего двум или более собственникам, осуществляется за одним из них при наличии письменного согласия на это остальных собственников, поданного ими в регистрационное подразделение Госавтоинспекции при производстве регистрационного действия.

Таким образом, прежде чем обращаться в ГИБДД, вы должны договориться, на кого будет зарегистрирован автомобиль.

  • Недавно Госдума приняла в третьем чтении законопроект с поправками в закон «О государственной регистрации транспортных средств», которые вносят изменения в процедуру регистрации. В частности, вернется привязка номера автомобиля к региону прописки владельца.

Фото: depositphotos.com

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