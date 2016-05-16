Сегодня, в 12:07 Царапины из-за кривой сборки — народный способ защиты краски Читатель «За рулем» придумал простой и дешевый способ защиты от царапин, которые возникают при эксплуатации практически любого автомобиля. Если еще не поздно, вот что можно сделать и с вашей машиной.
После покупки подержанного Дастера заметил, что лючок бензобака при открывании задевает за крыло, царапая лакокрасочное покрытие. Нашел легкий и дешевый способ ограничить угол открывания крышки. Продел пластиковую стяжку в два штатных отверстия и затянул до нужной длины, как показано на фото.
А. Хикматуллин, Нефтекамск
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