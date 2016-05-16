Царапины из-за кривой сборки — народный способ защиты краски Читатель «За рулем» придумал простой и дешевый способ защиты от царапин, которые возникают при эксплуатации практически любого автомобиля. Если еще не поздно, вот что можно сделать и с вашей машиной. Поворот запрещен, но мне очень надо. Есть лазейка в ПДД! Бывает так, что по закону подлости движение запрещено именно в том направлении, куда нам нужно. Как быть, чтобы не менять маршрут, но и нарушителем ПДД не стать? 16 признаков: если гаишник увидит хотя бы один — остановит! «За рулем» знает, какие машины особенно любят останавливать сотрудники ДПС. Хотите избежать банальной потери времени на проверку документов? Тогда постарайтесь избежать следующего.