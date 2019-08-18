8 приемов безопасного вождения на грунтовке

Как известно, водитель в России должен уметь обруливать ямы и уворачиваться от обруливающих ямы. А некоторые плохие дороги и вовсе стоит объезжать по отличному бездорожью. Эту пару правил нужно помнить в первую очередь, готовясь к поездке по грунтовке. Но есть и другие полезные советы.

Мы уже рассказывали, как правильно ездить по песку . Песчаных грунтовок у нас хватает. Но не меньше и глинистых. Сегодня говорим о них.

Резина — всему голова

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Вы давно осматривали шины своего автомобиля? А сможете оценить их состояние? Если шины сильно (более чем наполовину) изношены, на грунтовые дороги лучше не съезжать (впрочем, и по асфальтовым стоит передвигаться с осторожностью). Осенью придется часто ездить на дачу? Смените шины на новые — иначе будете проклинать свою скупость, буксуя на ровном месте сразу после съезда с асфальта.

Заодно смените дворники — это уж совсем небольшая трата. Старые щетки будут только размазывать грязь, летящую на стекло с дороги. А для безопасного движения вы должны хорошо видеть, куда едете.

И наконец, обязательно положите в багажник пару высоких резиновых сапог. Рано или поздно они вам пригодятся.

Изношенные шины — плохие помощницы на грунтовых дорогах. Если вам часто приходится ездить по грунтовкам, смените их.

Не спешите!

Даже на знакомой, наезженной грунтовке может появиться глубокая поперечная канава, промытая дождями, поваленное дерево, большой камень, кочка и прочее. Некоторые грунтовки проходят через лесные массивы, откуда в любой момент может выскочить дикое животное (лось, косуля, кабан) — столкновение влечет малоприятные последствия. На скользкой грунтовке при экстренном торможении автомобиль может поехать как на салазках. Так что лучше не спешить. Тем более — в темное время суток.

Готовьтесь к поворотам

Помните, что на скользкой дороге автомобиль в любой момент может занести, так что поворачивать нужно плавно, с запасом на возможное скольжение. Если вы все-таки проехали мимо поворота и не можете остановить машину, постарайтесь направить колеса на какую-нибудь кочку, бортик колеи трактора или грузовика. Возможно, для полной остановки хватит и небольшого препятствия.

Вместо того чтобы пробивать свою колею, водитель этой Калины сунулся в чужую, от грузовика. И, конечно, сел.

Колея

Чужая колея плоха тем, что в нее легко попасть, но трудно выбраться, особенно на моноприводной машине с дорожными шинами, протектор которых быстро «замыливается» (забивается глиной). И, как уже было сказано, в скользкой колее автомобилем сложно управлять, он плохо тормозит, так что если встретится какое-нибудь препятствие, есть риск не остановиться вовремя и повредить машину. Поэтому еще раз — не спешите. Не получается выехать из колеи с первого раза? Попробуйте выехать враскачку, разработав колесами край колеи.

А иной раз лучше вспомнить Высоцкого и пробить свою колею. Для наименьшего риска новую колею лучше прокладывать по соседству со старой.

Глубокие лужи

Лужи — одна из самых частых проблем на грунтовках. Глубокие следует объезжать даже на знакомой дороге: вы ведь не знаете, что скрывает темная вода, под ней может быть и яма, и камень, и обломок рессоры либо тракторная сцепка. Если лужу не объехать, стоит промерить глубину длинной палкой, чтобы понять, сможете ли вы проехать, не залив салон. Еще лучше — надеть резиновые сапоги и пройти лужу собственными ногами. Если номера на машине быстросъемные, снимите их и положите в салон — их может «смыть» волной. Заметите потерю — придется искать в луже или платить за дубликат. Стоит ли создавать себе проблемы?

Большие лужи таят в себе немало опасностей. Прежде чем форсировать, проверьте, что там под водой.

Подъемы и спуски

Особенно коварны длинные подъемы и спуски, покрытые глиной. Их следует проезжать всегда ходом, на одной передаче, стараясь поддерживать равную скорость и определенную траекторию движения. Если автомобиль оборудован ESP, систему стабилизации необходимо выключить заранее — пусть уж лучше колеса буксуют, чем машина потеряет скорость. Если автомобиль с механической коробкой, постарайтесь менять передачи как можно быстрее, не теряя тягу. Преодолели подъем? На спуске не спешите, тормозите и поворачивайте руль плавно, иначе автомобиль может стащить в кювет, а там и до переворота недалеко.

Засели

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Видите, что на этой «дороге» можно застрять? Разгрузите автомобиль, высадив пассажиров и дав им в руки часть багажа. Если могут, пусть пройдут несколько метров по опушке, краю поля до надежного участка дороги. Это лучше, чем всем вместе долго вытаскивать машину, барахтаясь в грязи. Пройдите тяжелый участок собственными ногами (в сапогах), а потом штурмуйте его, следуя выбранной траектории и не теряя скорости. Не получается — откатитесь назад, ничего стыдного в этом нет. Также совсем не стыдно держать в багажнике и использовать при необходимости пару колесных цепей, «пауков» или хотя бы браслетов.

Еще перед поездкой по грунтовой дороге в багажник следует положить хотя бы небольшую (саперную) лопату и буксировочный трос (лучше всего — рывковую стропу). Домкрат у вас наверняка всегда с собой. Еще есть смысл вооружиться парой широких досок — подкладывать под колеса. А если есть еще свободное место, в багажник имеет смысл кинуть топорик или небольшую бензопилу — срубить или срезать ветку, которую также можно подложить под колесо, распилить то же поваленное дерево.

Чтобы вызволить машину из грязевого плена, нужны смекалка, ловкость, сила и терпение. А чтобы не попасть туда — ум и осторожность. Выбирайте.

Не жалейте ноги

Всем понятно желание не просто подъехать к дачному участку, но и заехать на него. Однако иногда стоит оставить автомобиль метрах в 50–100 и походить туда-сюда пешком, даже с грузом. Да, придется немного попотеть, но это точно намного лучше, чем тратить часы и нервные клетки на вытаскивание застрявшей машины. Так пота прольется еще больше.