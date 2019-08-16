Каждой шестой машине в стране запретят ездить (но это не точно)

В верхах всерьез обсуждают предложение о запрете использования старых автомобилей. Последствия будут катастрофическими, считает эксперт «За рулем».

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В Думе, Минтрансе, Минпромторге и прочих уважаемых заведениях обсуждают очередное предложение по улучшению нашей с вами жизни. Суть простая: надо, наконец-то, убрать с российских дорог весь древний автохлам. Озвучены следующие цифры: мол, из 60,5 млн транспортных средств в России 20,9 млн — старше 15 лет, еще 10 млн — старше десяти лет. Поэтому активно прорабатывается вопрос о «законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации».

Новость сразу породила даже не волну, а цунами раздраженных откликов. О каких автомобилях речь? Какой возраст думцы посчитают предельным? И — главное! — на чем ездить тому, чью машину признают реликтовым ископаемым и приговорят к транклюкации? На велосипеде?

Как водится, с верхов тут же стали пояснять, что их «неверно поняли». Дескать, речь идет не о личном транспорте, а исключительно о коммерческом. Но я убежден, что дыма без огня не бывает. В данном случае брошен пробный шар — теперь изучается реакция населения. Которое, шаг за шагом, должно будет свыкнуться с мыслью, что динозаврики на колесах будут истреблены как класс. Не сегодня, так через год-другой. Неслучайно один обаятельный телеведущий постоянно утилизирует по городам и весям всяческое старье на колесах…

При этом по части общественного транспорта я — за! Надоели ежедневные новости про аварии с автобусами и маршрутками, прикатившими из прошлого тысячелетия. И очень стыдно выслушивать лепет чиновников насчет эксплуатации каких-то автобусов, которые уже списали в столицах, но радостно приобрели по дешевке в низинках и глубинках. Там что, живут люди второй свежести? Нет, господа: тут надо вести себя жестко. Если тот же автобус выработал свой ресурс (хоть в Москве, хоть в Кимрах) — утилизируйте, переделывайте его в стационарные кафетерии и чебуречные, но на дороги общего пользования — ни-ни! Под личную ответственность губернаторов, министров, мэров и прочих высокопосаженных товарищей. Чем ежедневно заменять одни бордюрные камни на другие, потратьте деньги на свежий автобус-электробус!

Впрочем, всё это в любом случае попахивает очередной болтологией. Запретить любое автостарье можно хоть завтра — спору нет. Только вот, согласно данным Минпромторга, доля автобусов старше 10 лет составляет у нас 57%. У грузовиков показатель еще выше. Чем заменить все это пожилое стадо? Точнее — где взять деньги на новое? Перевозчики выворачивают наизнанку карманы: нету, мол… Вот и ездят допотопные икарусы, лиазики и пазики, помнящие брежневские времена. Не потому ездят, что не сидится старичкам на месте, а потому что замены им нет…

Вместо того чтобы пугать нас новыми запретами, думским фантазерам следует бегом внедрять комплексные меры — от льготных кредитов до выгодной аренды, стимулирующие перевозчиков избавляться от авторухляди. Избавляться не потому, что им так приказали, а потому что это им же будет выгодно. Кстати, если помечтать, то было бы здорово пересадить всех депутатов и чиновников из лексусов и панамер в упомянутые пазики и лиазики… Хотя бы ради экскурсии из Зазеркалья.

А вот про запрет личных автомобилей чиновникам в обозримом будущем лучше бы забыть. Потому что сегодня людям нужны не очередные запреты или налоги, а нормальные условия существования. Объясните жителю заброшенной деревушки, который ежедневно мотается на работу за сотню километров в ближайший городишко, что его жигуль чему-то не соответствует, и посмотрите ему в глаза. Это не его вина, что другой работы поблизости просто нет, а последний рейсовый автобус покинул эти края еще при советской власти. Можно, конечно, посоветовать жителю заняться в своей деревушке бизнесом или оседлать велосипед, но это даже не смешно. Это, извините, подло.

Спору нет, индивидуального старья на наших дорогах слишком много. Недавний опрос «За рулем» на эту тему показывает, что примерно каждая шестая машина наших читателей старше 15 лет. Но кто сказал, что их владельцы не хотят приобрести что-то поновее? Или, скажем, не желают ездить на работу и с работы на нормальном рейсовом автобусе? Никто не сказал. Но пока что получается как в старом анекдоте: «Реформы, царь-батюшка, хорошие, а вот народец — совсем дрянной…»

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Некоторые запреты на использование неновых легковушек уже действуют: в ПДД давно появились знаки с указанием экологического класса автомобилей, к которым они относятся. В подобных ограничениях есть смысл: например, подъезжать к псковскому или коломенскому Кремлю на автомобиле совсем не обязательно. Проще прогуляться. А вот бездумный поголовный запрет на старые машины просто потому, что они оскорбляют своим видом чьи-то благородные взоры — свидетельство чьей-то недальновидности и откровенно ограниченного мышления. Очень хочется думать, что никакая светлая голова до этого все же не додумается — в противном случае социального взрыва не избежать. А это самое страшное, что может случиться.

Мы не любим рухлядь на дорогах. Но еще больше нам не нравится, когда под предлогом борьбы за экологию с экономикой в придачу имитируется бурная деятельность, подменяющая собой реальную заботу о рядовых россиянах. И поэтому мы — за автовладельцев.

И одновременно против тех, кто называет бывалые машины хламом.