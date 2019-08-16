Каждый автомобилист сталкивается со сложностью выбора «того самого» моторного масла. Напоминаем основные правила его выбора и использования.

Когда меняем?

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В ходе эксплуатации моторное масло постепенно загрязняется и теряет свои защитные свойства. Периодичность его замены зависит от множества факторов, начиная с текущих технических характеристик автомобиля, интенсивности его эксплуатации и заканчивая временем работы двигателя в холостую.

Например, в случае если автомобиль был приобретен недавно и своевременно получает обслуживание, то расход моторного масла будет небольшим в отличие от видавшего виды автомобиля. При длительных же простоях машины зимой желательно менять масло из-за накопления конденсата перед эксплуатацией автомобиля. Если же вы любитель погонять по ночному городу, то проводить замену масла следует чаще по сравнению с обычным городским режимом вождения.

Кроме того, если автомобиль эксплуатируется в мегаполисе и постоянно простаивает в пробках, то ресурс моторного масла может исчерпаться несмотря на малый километровый пробег. В таких случаях интервал замены должен быть сокращен в соответствии с рекомендациями автопроизводителя для тяжелого режима работы техники.

Cинтетическое моторное масло G-Energy F Synth 5W-40

В руководстве по эксплуатации автомобиля указывается периодичность замены масла по итогам испытаний производителя. Чаще всего встречается общая рекомендация о замене масла при достижении минимального пробега в 5 тысяч км., для минерального масла на пробеге от 7 до 10 тысяч км. в среднем, а для синтетики — от 10 до 15 тысяч км.

На что смотреть?

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Понижение эксплуатационных характеристик двигателя и даже возможная его поломка по причине несвоевременной замены моторного масла — довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются специалисты технических сервисов. Основными причинами считаются сильное загрязнение масла или снижение его плотности, что не позволяет поддерживать оптимальное давление в узлах и агрегатах двигателя.

Для удобства автолюбителей в сервисной книжке детально прописаны обязательные характеристики моторного масла для конкретной модификации двигателя, в том числе и показатель необходимой вязкости (SAE), который влияет на возможность масла снижать трение и проводить тепло.

В большинстве стран существуют ограничения по содержанию вредных веществ в выхлопных газах, соответствие которым контролируется специальными инспекциями. Для обеспечения контроля соответствия моторных масел несколько независимых организаций создали системы классификации. Например, классификация моторных масел API (Американского института нефти) сертифицирует масла по качеству для североамериканских и ряда азиатских марок автомобиля, а классификация ACEA (Ассоциации европейских автопроизводителей) основана на требованиях ведущих европейских автопроизводителей. К тому же есть классификация по ILSAC (Международный комитет по стандартизации и апробации моторных масел), которую корректнее было бы рассматривать в качестве категории API классификации для легковых автомобилей производства Японии и США. Сертификация на соответствие стандартам JASO (Японская организация автомобильных стандартов) используется для лицензирования моторных масел, применяемых в силовых агрегатах японского производства.

Масляные мифы

Анализ моторного масла специалистом мобильной лаборатории G-Energy

Считается: масло потемнело — пора менять.



На самом деле: не стоит переживать, так как цвет и прозрачность моторного масла не являются показателями его качества. Масло темнеет в ходе эксплуатации из-за попадания нагара и сажи, а также благодаря своим моющим свойствам, которые обеспечивают защиту двигателя изнутри.



Считается: если смешать масло, например, 5W-40 от разных производителей, то ничего не будет.



На самом деле: по словам Станислава Дорошенко, руководителя центра технической компетенции компании «Газпромнефть-смазочные материалы», моторные масла содержат различные сбалансированные пакеты присадок, предусмотренные производителем, которые при смешении могут образовать продукт неизвестных свойств.



Считается: масло можно улучшить дополнительными присадками.



На самом деле: современные моторные масла не нуждаются в дополнительных присадках.





Экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто»

Для контроля успешной работы моторного масла проводятся дополнительные тесты, например, в суровых условиях международных ралли-марафонов по всему миру. В рамках недавнего ралли-рейда «Шёлковый путь», компания «Газпромнефть-смазочные материалы» проводила анализ эксплуатации моторных масел G-Energy, которые были залиты в спортивные МАЗы и автомобили технического сопровождения. Благодаря серьезным нагрузкам за короткий промежуток времени можно быстро получить данные для анализа поведения моторного масла в максимально критических условиях, которые позволят улучшить конечный продукт для потребителя.