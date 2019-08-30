10 главных новинок осени-2019

Skoda Karoq, Mitsubishi ASX, Opel Grandland X, Peugeot 508, Cadillac XT6... — и это еще не все осенние премьеры российского рынка!

Материалы по теме УАЗ Патриот с автоматом: первый тест-драйв!

Весна и лето оказались на редкость плодовитыми на новинки: Renault Arkana, Haval F7, Range Rover Evoque, Volvo V60 Cross Country, Toyota Corolla, Lada Granta Cross, обновленный Nissan Qashqai — это лишь основные из них. Однако производители и не думают сбавлять набранный темп. В осенние месяцы они намерены завалить нас новинками!

Помимо привычных дебютов от иностранных марок нас ожидает знаковое событие: в салоны дилеров поступит Патриот с автоматом — первый в истории УАЗа серийный двухпедальный автомобиль. Не менее громкой новостью станет возвращение на российский рынок марки Opel.

Ниже — галерея из 10 самых важных «новобранцев», которые нас ожидают наступившей осенью.





11 самых экономичных моделей российского авторынка мы собрали в этой публикации.





Фото: фирмы-производители