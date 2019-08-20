Инструмент для авторемонта — совет читателя — журнал За рулем

Спецключ своими руками — простой совет

Замена рулевых тяг — процедура довольно хитрая: подлезть к шарниру нелегко. Но читатель «За рулем» нашел выход.

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Кто сталкивался с заменой рулевых тяг, знает, как сложно открутить шарнир от рулевой рейки. Порой подлезть к нему можно только пальцами. Но есть простой выход.

Приносим в жертву рожковый ключ подходящего размера (у большинства машин гайка «на 32»). Болгаркой обрезаем ключ, берем любую головку под квадрат ½ дюйма и привариваем.

Можно приварить две головки под разные квадраты. Инструмент цепляется за грани шарнира тяги и помогает стронуть и открутить соединение.

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В. Мёд, Курская область

Приз автору совета — дневные ходовые огни фирмы Osram.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: В. Мёд

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