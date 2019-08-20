Сегодня, в 8:06 Спецключ своими руками — простой совет Замена рулевых тяг — процедура довольно хитрая: подлезть к шарниру нелегко. Но читатель «За рулем» нашел выход.
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Кто сталкивался с заменой рулевых тяг, знает, как сложно открутить шарнир от
рулевой рейки. Порой подлезть к нему можно только пальцами. Но есть простой выход.
Приносим в жертву рожковый ключ подходящего размера (у большинства машин гайка «на 32»). Болгаркой обрезаем ключ, берем любую головку под квадрат ½ дюйма и привариваем.
Можно приварить две головки под разные квадраты. Инструмент цепляется за грани шарнира тяги и помогает стронуть и открутить соединение.
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