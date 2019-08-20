Хитрость знающих водителей — глушить ли мотор, если вас остановила ДПС?

Золотое правило на случай встречи с дорожной полицией — поменьше суетиться. Выходите из машины, только если просят (и то можно вежливо отказаться). Глушить или не глушить — тоже не вопрос…