Едем в путешествие: вот что надо взять с собой

Некоторые позиции из перечня либо неочевидны, либо про них всегда забывают.

Наличные и банковская карта

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Бытует мнение, что при поездке на машине через цивилизованные территории достаточно положить в карман деньги и телефон. Действительно, в подавляющем большинстве случаев путешествие проходит без накладок, и внепланово не придется обращаться даже к этим двум вещам.

Но и в этом случае к сборам нужно подойти с умом. Банковской картой или, на худой конец, переводом Сбербанк.Онлайн с карты на карту можно обойтись во многих ситуациях что в мегаполисе, что в провинции. Но не стоит надеяться, что каждый эвакуатор, шиномонтаж или автосервис на федеральной трассе знаком с этими благами цивилизации.

Придется еще приплатить, чтобы вас свозили до ближайшего банкомата. Надо ли уточнять, что он может оказаться в сотне километров?

Так что не забывайте о наличных. Карта, конечно, безопаснее и удобнее, но выручит не везде.

Смартфон и зарядка

На любой трассе хватает мест без сигнала сотовой сети (не говоря уже о мобильном интернете). Так что телефон в российских реалиях спасет не всегда.

Современный смартфон хорош многофункциональностью, пока заряжен. Но за два-четыре часа постоянной работы навигатор может почти полностью высадить батарею. Заранее проверьте, с какой интенсивностью заряжается в машине телефон. Далеко не каждый провод обеспечивает достаточную подпитку: некоторые лишь замедляют разрядку при работающей навигации, и процент на дисплее все равно уменьшается.

То же самое касается и розетки. Например, USB-порт для флешки с музыкой наполняет гаджет энергией ну очень слабо. Для полноценной зарядки подходит лишь специальный силовой USB-разъем (есть не в каждой машине). Ну или классическая розетка-прикуриватель на 12V.

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Еще лучше взять с собой мощный карманный power-банк. Если машина сломается, он сможет полностью зарядить пару телефонов, сохранив запас электричества в штатном аккумуляторе автомобиля.

И не забудьте прикинуть, сколькими гаджетами будете пользоваться в поездке. Одновременное подключение регистратора, радар-детектора и смартфона, скорее всего, потребует добавить в схему разветвитель.

И все-таки «За рулем» не рекомендовал бы ограничиваться только деньгами и телефоном. Хотя бы потому, что мобильная связь и интернет то и дело пропадают на федеральных трассах: даже эвакуатор не вызовете! Конечно, практически в любой современной машине самостоятельно на обочине много не наремонтируешь. Но рядовые мелкие неприятности вполне можно устранить своими силами, не тратя лишнее время и деньги.

Светоотражающий жилет и теплые вещи

Светоотражающий жилет стоит недорого, а жизнь спасти может. Не пренебрегайте им!

Первым делом — светоотражающий жилет. Ныне он обязателен, не забывайте надевать его, выходя из машины в темноте или сумерках. О пользе этого копеечного аксессуара мы рассказывали неоднократно.

Отправляясь в путь зимой, не одевайтесь так, будто всю дорогу проведете в теплом салоне и, бегая до кассы на АЗС, замерзнуть не успеете. Банальный прокол колеса — это как минимум 15–20 минут на улице. Даже в небольшой «минус» мало не покажется! Не говоря уже о серьезной поломке машины.

Поэтому — теплая обувь и куртка в зимнем путешествии обязательны. Телефон и деньги вас не согреют, пока будете ждать эвакуатор.

Какие неисправности могут произойти в дороге и как с ними справиться собственными силами, читайте тут.

Инструмент и расходники

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Проверьте, есть ли у вас необходимый минимум инструментов: домкрат, баллонный ключ, трос. Не будет лишним расширить набор проводами для прикуривания. Лампы тоже пригодятся. За негорящие могут и оштрафовать, не говоря уже о том, что ночью езда с одной фарой ох как неприятна. Беда только в том, что без проблем поменять источник света можно отнюдь не в каждой машине. На случай поломки в темноте запаситесь фонариком . Лучше всего — светодиодным, с несколькими режимами работы, надевающимся на лоб: он долговечный, эффективный и руки не занимает.

Если знаете, что ваш автомобиль страдает излишним расходом какой-либо технической жидкости, возьмите запас. Лучше потратиться заранее на литр-два заведомо качественного и подходящего масла, чем брать неизвестно что на трассе, потому что на приборной панели поминальной свечой уже горит предупреждение о низком уровне или — того хуже — аварийном падении давления.

Запасное колесо и ремкомплект

Инструмент для замены колеса — необходимый минимум «железа» в дороге. Сэкономит вам и время, и деньги.

Отдельно надо сказать про шины Runflat и отсутствующую запаску. Я с таким набором в дальний путь не поеду. Да, на пробитом колесе можно преодолеть до 80–100 км. А дальше что? Резина после этого точно неремонтируема, с большой долей вероятности под прокатку (если не под списание!) пойдет и диск.

Так что придорожный шиномонтаж ничем не поможет. И вместо нескольких сотен рублей на ремонт и 15–20 минут на замену колеса вы потратите часы и тысячи рублей на эвакуатор и покупку шины. Причем свою модель и размерность вы найдете вряд ли, то есть платить придется дважды: сначала на дороге, а потом уже дома.

Ремкомплект со жгутами полезен, не занимает много места и не требует особых навыков в работе. Но, увы, на российских дорогах можно словить такой прокол, против которого он окажется бессилен. Что опять же возвращает нас к идее обязательного наличия в машине запасного колеса.

Аптечка

Аптечку собирайте под себя. Набор в покупной коробочке составлен «для галочки».

Наконец, аптечка. Ее каждый формирует, исходя из собственных потребностей и особенностей организма. Думаю, не надо объяснять, чем опасно плохое самочувствие за рулем. Особенно если вы едете в одиночку, и со стороны присмотреть за вами некому. Найти круглосуточную аптеку в России, к счастью, несложно. Но только в более-менее крупном населенном пункте, до которого еще надо доехать. А «прихватить» может внезапно и очень сильно.

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Даже если у вас свежая машина, в которой вы уверены, не отправляйтесь в дальнюю дорогу на авось. Проверьте хотя бы необходимый минимум «спасательных средств».

Фото: depositphotos.com, «За рулем»