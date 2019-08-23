Ситуацию, в которой оказался читатель «За рулем», комментирует глава ГИБДД Михаил Черников.

Потерял передний номер и обнаружил это только на стоянке. Спустя некоторое время сосед зацепил мою припаркованную машину. Сотрудник ГИБДД, приехавший оформлять происшествие, пригрозил наказать меня за отсутствие номера. Законно ли это? И как быть в такой ситуации?

Игорь Морж, Тверь

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Частью 2 статьи 12.2 КоАП РФ предусмотрена ответственность только за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков. Поскольку ваш автомобиль не находился в движении, оснований для привлечения вас к ответственности нет.

Если в своем вопросе вы имели в виду угрозу инспектора, то в случае вынесения постановления о привлечении вас к ответственности необходимо обжаловать его в 10-дневный срок, обратившись к вышестоящему должностному лицу или в суд.

Если же подразумевался порядок ваших дальнейших действий в связи с утерей регистрационного знака, то следует обратиться к юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющему изготовление государственных регистрационных знаков, для получения дубликата утерянного знака.

Каков порядок переноса номера со старой машины на новую, узнайте тут.

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