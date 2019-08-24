Недавно на рынке появилось головное устройство Яндекс.Авто. Мы уже протестировали его, и у нас возник ряд предложений создателям устройства. Мы добавили вопросы читателей «За рулем» и призвали Яндекс к ответу.
Белый хэтчбек прослужил в редакционном парке «За рулем» полгода. Главный вопрос, который не дает покоя многим: как Ceed едет с 1,6‑литровым атмосферником? Ответ: дефицита тяги при размеренной езде нет.
Известно, что установка вариатора на Renault Logan Stepway повлекла за собой уменьшение дорожного просвета. Иксрею в исполнении Cross полагается точно такой же силовой агрегат, что и собратьям по альянсу. Удалось ли вазовским инженерам сохранить при этом достаточно большой клиренс? Это мы выяснили в ходе тест-драйва новинки.
Сервис по проверке истории автомобилей avtocod.ru узнал, какие отмазки используют продавцы б/у машин. Мы отобрали проблемные авто с досок объявлений и связались с их владельцами. 8 машин продавались с ДТП, столько же числилось в залоге, 5 имели регистрационные ограничения. Как отмазывались продавцы, отвечая на наши вопросы, читайте в материале.