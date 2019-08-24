И да, и нет: всё зависит от правил компании-оператора. А их только в Москве полтора десятка.

Материалы по теме Посадка в неизвестность: главные опасности каршеринга

—Вопрос возник после прочтения материала «Уехал на каршеринге за город. Что мне будет?». Верно ли, что отдельные виды каршеринга (в том же Питере) позволяют спокойно кататься по областям — Московской, Тверской и Ленинградской?

—Условия использования автомобилей у разных операторов каршеринга (краткосрочная аренда автомобилей через мобильные приложения) сильно разнятся. Кто-то сужает территорию использования, дабы небольшой парк машин не «разбредался» и активнее использовался. Кто-то, напротив, позволяет ездить на значительные расстояния. Но в этом случае компания должна обладать внушительным парком машин. Лидеры рынка могут это себе позволить.

Конкретные условия смотрите на сайтах операторов каршеринга. Их только в Москве полтора десятка.

В Госавтоинспекции говорят, что неконтролируемое развитие каршеринга порождает множество проблем, поскольку дистанционная процедура регистрации позволяет использовать автомобили не только лицам, у которых нет прав, но и преступникам. Этот сервис нужно регулировать на законодательном уровне.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Фото: depositphotos.com