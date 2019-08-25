Советский трактор-монстр: он был такой один — журнал За рулем

Советский трактор-монстр: он был такой один

Многотонную махину ТЭТ‑1000 создавали для пахоты и дальних поездок в поля, но пустить в серию так и не решились.

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Разработанный в 1970‑е годы многотонный монстр ТЭТ‑1000 имел мирное предназначение — трактор должен был работать на солончаках в целинных районах страны. Причем не только пахать, но и постоянно переезжать с места на место. Поэтому инженеры снабдили детище и гусеницами, и колесами.

Опускаемые колесные тележки были расположены перпендикулярно гусеницам, а водитель-тракторист поворачивал свое рабочее место на 90 градусов в зависимости от того, на каком движителе предстояло ехать дальше.

В движение чудо-трактор приводил дизель мощностью 700 л.с., масса составляла 32 550 кг.

Опытный образец испытывали в степях Казахстана, однако тиражировать этот трактор все-таки не решились.

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Фото: из архива автора

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