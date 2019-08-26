Russian Endurance Challenge: гонки, в которых побеждает не самый быстрый

24-го августа на подмосковном автодроме Moscow Raceway прошла 4-часовая гонка на выносливость.

«Побеждает тактика, надежность техники и мастерство» — такая надпись украшает наградной подиум Russian Endurance Challenge. Точнее не скажешь — этот девиз характеризует всю сущность гонок на выносливость. Прогадал с тактикой и настройками — на победу можно не рассчитывать. Способность гоночного автомобиля проехать многочасовую дистанцию без поломок здесь ценится выше, чем лучшее время на круге. Ну а мастерство гонщика порой выражается не в том, чтобы выжать из автомобиля все имеющиеся лошадиные силы, а в умении разумно довести машину до финиша, не рискуя понапрасну и не поддаваясь на провокации соперников. Все эти три составляющие в полной мере проявились во время 4-часовой гонки REC, которая прошла в минувшие выходные на подмосковном автодроме Moscow Raceway. В этом году на старт вышли экипажи в двух классах: GT и спортпрототипы CN. В гонке стартовали такие автомобили, как Mercedes AMG GT3 (Команда Capital Racing Team, стартовый номер 13), Porsche Cayman GT4 Clubsport (команда «Три богатыря», стартовый номер 4), Chevrolet Corvette C6 (команда Genesis GNP Team, стартовый номер 63), Seat Leon TCR (команда VRC-Team, стартовый номер 16), автомобили российского проекта Shortcut, внешне повторяющих легендарный Lotus Seven, а также спортпрототип Fenix (команда FDR Moscow, стартовый номер 52). Все автомобили стартовали на шинах Michelin.





Материалы по теме Aurus готовит новые модели: спорткар и кабриолет для парадов Пелотон стартовал вечером, а финишировал уже после заката, при свете фар. Погода в этот день благоволила гонщикам: несмотря на нависшие над трассой во второй половине гонки тучи, небеса сдержались. Буквально несколько капель упали на гоночное полотно уже после финиша. А вот темнота, по мнению многих участников соревнования, стала если не проблемой, то дополнительным фактором, требующим от пилотов особого внимания. Ведь для большинства участие в подобно «длинной» гонке — едва ли не единственная возможность для пилотирования гоночного автомобиля при свете фар.

При небольшом количестве стартовавших автомобилей (десять экипажей), эндуранс в прошедшую субботу отличался особым звездным составом пилотов. За команду Capital Racing Team в гонке принял участие Виталий Петров, экс-пилот Формулы-1 и участник легендарного марафона «24 часа Ле-Мана». На спортпрототипе Fenix Московского политехнического института стартовали молодые пилоты международного уровня Александр Смоляр (Fomula Renault Eurocup) и Константин Терещенко (участник марафона «24 часа Ле-Мана» 2019 года). Также в промо-программе соревнования принял участие чемпион Европейской серии «Ле-Ман» (ELMS) и победитель чемпионата мира по гонкам на выносливость Роман Русинов, показавший на трассе спортпрототип класса LMP 2.





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Соперников у Capital Racing Team не было и в гонке. Уже к пятому кругу Mercedes AMG GT3 лидера обошел аутсайдеров на круг, а в дальнейшем только наращивал отрыв. При том, что экипаж «Три богатыря» на Porsche GT №4 воспользовался уникальной особенностью регламента REC и менял в ходе гонки не только пилотов в экипаже, но и автомобиль команды: под № 4 на трассу попеременно выезжали два автомобиля Porsche Cayman этого экипажа.



К первой волне пит-стопов преимущество мерседесовцев над конкурентами было настолько велико, что они не потеряли лидерство, несмотря на длинные — по меркам других гоночных серий — пит-стопы в эндурансе. «Машина вела себя хорошо, — рассказал после финиша Виталий Петров, победитель гонки а абсолютном зачете. — Соперников для нас не было. В итоге, в этой гонке мы попробовали разные варианты настроек». Квалификацию предсказуемо выиграл экипаж «Мерседеса» в составе Дениса Ременяко и Виталия Петрова с результатом 1 минута 41,445 секунды. Второе место на стартовой решетке довольно неожиданно занял экипаж команды VRC-Team, выступавший на Сеате. Евгений Леонов и испанец Мигель Аскона опередили куда более мощные машины Porsche Cayman команды «Три богатыря» и Chevrolet Corvette команды Genesis GNP Team.Соперников у Capital Racing Team не было и в гонке. Уже к пятому кругу Mercedes AMG GT3 лидера обошел аутсайдеров на круг, а в дальнейшем только наращивал отрыв. При том, что экипаж «Три богатыря» на Porsche GT №4 воспользовался уникальной особенностью регламента REC и менял в ходе гонки не только пилотов в экипаже, но и автомобиль команды: под № 4 на трассу попеременно выезжали два автомобиля Porsche Cayman этого экипажа.К первой волне пит-стопов преимущество мерседесовцев над конкурентами было настолько велико, что они не потеряли лидерство, несмотря на длинные — по меркам других гоночных серий — пит-стопы в эндурансе. «Машина вела себя хорошо, — рассказал после финиша Виталий Петров, победитель гонки а абсолютном зачете. — Соперников для нас не было. В итоге, в этой гонке мы попробовали разные варианты настроек».





Материалы по теме Самые горячие спорткары Motorsport Expo 2017 Похожая ситуация сложилась и в «младшем» классе CN. Здесь «первую скрипку» играл экипаж «Шортката» №7 команды Crazy Idea Motorsport с экипажем в лице Татьяны Добрыниной и Михаила Лободы. И пусть их преимущество в квалификации над одноклассниками было не таким подавляющим, как у Capital Racing Team, гонка для лидеров обоих классов прошла по схожему сценарию: уверенно, внешне непринужденно и, что самое ценное, — без пилотских ошибок и технических неполадок. «Мы очень хорошо попали в настройки: и по мотору, и по подвеске, и по давлению в шинах. Вес машины очень маленький, и она очень экономно расходует резину. Мы все четыре часа проводим на одних и тех же шинах, поэтому очень важно попасть в давление, чтобы она не перегревалась и всю гонку работала стабильно», — пояснил Михаил Лобода.

Вторым и в «абсолюте», и в классе GT долгое время держался экипаж «Сеата» №16, который уверенно опережал «Трех богатырей» на Porsche Cayman №4. Но ближе к середине гонки у испанского автомобиля возникли проблемы с электроникой. Справедливости ради отметим, что ребята не сдались. Раз за разом Евгений Леонов заезжал на пит-лейн, где механики пытались исправить неполадки и снова выпускали машину на трассу. Наградой за такое упорство стало третье место в классе. Обычно «длинные» гонки не балуют зрителей очной борьбой за позицию. Но в субботу из этого правила нашлось исключение. На протяжении нескольких кругов зрители, затаив дыхание, следили за дуэлью за четвертое место в «абсолюте» между Chevrolet Corvette команды Genesis GNP Team и «Шорткатом» под номером 7 команды Crazy Idea Motorsport. Невзирая на то, что выступали они в разных классах, и на колоссальную разницу в мощности, они атаковали друг друга буквально в каждом повороте, неоднократно меняясь позициями.





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С необходимостью решать по ходу гонки технические проблемы вместо того, чтобы сосредоточиться на тактике и скорости, столкнулись и в команде Vintic&Shpuntic, чей Shortcut №95 начало «лихорадить» сразу после старта. А пилот Shortcut №3 Сергей Баратов уже после финиша признался, что последние круги ехал фактически без тормозов — настолько изношены были тормозные колодки.



К сожалению, технические трудности (подвел двигатель) фактически «похоронили» гонку для весьма амбициозного и многообещающего российского спортпрототипа Fenix. В квалификации Александр Смоляр и Константин Терещенко не проехали ни одного быстрого круга. А в гонке элегантный прототип появился на трассе всего на несколько кругов. Увы, несмотря на этот эпизод, команда Genesis GNP Team стала главным неудачником нынешнего эндуранса. А ведь перед стартом все в паддоке предвкушали сражение между двумя «монстрами GT3» — Мерседесом и Корветом. Но в итоге сражения, как мы уже говорили выше, не получилось, и причиной тому — неполадки со сцеплением у американского автомобиля, которые начались еще в квалификации. «Машина едет потрясающе! Очень быстрая. Если бы не эти проблемы, могли бы бороться за первые два места», — сожалел пилот Genesis GNP Team Денис Малеванный. Так что вот вам ярчайшее подтверждение того, что надежность в эндурансе ценится выше скорости.С необходимостью решать по ходу гонки технические проблемы вместо того, чтобы сосредоточиться на тактике и скорости, столкнулись и в команде Vintic&Shpuntic, чей Shortcut №95 начало «лихорадить» сразу после старта. А пилот Shortcut №3 Сергей Баратов уже после финиша признался, что последние круги ехал фактически без тормозов — настолько изношены были тормозные колодки.К сожалению, технические трудности (подвел двигатель) фактически «похоронили» гонку для весьма амбициозного и многообещающего российского спортпрототипа Fenix. В квалификации Александр Смоляр и Константин Терещенко не проехали ни одного быстрого круга. А в гонке элегантный прототип появился на трассе всего на несколько кругов.