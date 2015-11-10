Спортпрототип Fenix из России: победитель-долгожитель

Кольцевые гонки на выносливость немыслимы без спортпрототипов. В конце октября на трассе Moscow Raceway состоялся 4-часовой марафон Russian Endurance Challenge. Его победителем в абсолютном зачете стал отечественный спортпрототип Fenix.

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Для начала определение. Спортпрототип — болид с закрытыми колесами, спроектированный исключительно для гонок. Отличается от легковых спортивных машин отсутствием серийного аналога, от формул — подобием кузова. Кокпит, чисто теоретически, двухместный. Как правило, второго сиденья в нем нет. Мало того, в гонках запрещено стартовать с пассажиром. С годами требование превратилось, по сути, в ограничение минимальных размеров кокпита.

Наш Fenix конструкции Игоря Ермилина — опытный образец спортпрототипа. Построен в единственном экземпляре в 2006 году. Раритет? Нисколько! Высокотехнологичная внешность похожих зарубежных машин не должна сбивать с толку. Как ни странно, спортпрототипы нередко становятся долгожителями. Например, британская фирма Radical успешно продает модель родом из 2002 года. Ее основа — пространственная рама из стальных труб, накрытая стеклопластиковым кузовом. Далеко не самое передовое техническое решение. Зато приборная панель и корпуса зеркал из углепластика. Цена начинается с 67 тысяч фунтов.

DSC_3457_новый размер Дорожный просвет спортпрототипа — 35 мм в статике и 20 мм на ходу.

Французский производитель спортпрототипов Ligier предлагает как модель с современным углепластиковым монококом, так и вариант попроще — с клепаным алюминиевым монококом. Последний создан в тот же год, что наш Fenix. Цена — под 100 тысяч евро.

Чем примечателен отечественный болид? Да тем, что не отстал на вечность от зарубежных аналогов. Шасси разработано по международным требованиям к младшему классу прототипов, так называемому CN. Его рама смешанной конструкции: к каркасу из стальных труб приклепываются и приклеиваются алюминиевые сэндвич-панели. Толщина бутерброда металл-пенопласт-металл — порядка 50 миллиметров. Наполнитель из пенопласта в данном случае обеспечивает устойчивость алюминиевого листа. В итоге получается жесткая и прочная капсула, почти монокок. Немаловажно и то, что при такой технологии изготовления не требуется стапель и дорогостоящая оснастка. В годы создания прототипа это было одним из требований несколько противоречивого технического задания. Fenix должен был стать бескомпромиссно-гоночным и одновременно надежным и недорогим в производстве и эксплуатации. Расчетная цена автомобиля на тот момент составляла 30 тысяч евро при условии изготовления партии из двадцати штук.

DSC_2814_новый размер Со снятыми панелями кузова спортпрототип напоминает гоночную формулу. Двигатель Alfa Romeo 2.0 Twin spark мощностью 156 л.с. Для охлаждения использованы два радиатора ВАЗ-1111.

Передняя и задняя подвески сделаны по традиционной схеме: верхние и нижние треугольные рычаги через сферические шарниры связывают раму с колесными узлами. Кроме того, толкающие тяги пуш-род через качалки соединяют их с вертикально установленными амортизаторами. Схождение и развал регулируются и на передней, и на задней оси. Рулевое управление реечное с механизмом ВАЗ-2108. Тормозные диски Brembo работают в паре с суппортами все от той же «восьмерки» . Элегантный кузов спортпрототипа состоит из шести стеклопластиковых деталей и весит 60 килограммов.

Мотор и коробку передач Ермилину пришлось брать из тех, что в тот момент были доступны. А именно: двухлитровый двигатель Alfa Romeo мощностью 156 л.с. в паре с пятиступенчатой кулачковой коробкой передач Hewland LD 201. По сути, на шасси, соответствующее международным требованиям, установили силовой агрегат, пригодный только для российского использования.

DSC_3213_новый размер Передняя подвеска как у формул — по два треугольных рычага с каждой стороны. Рулевой механизм реечный от ВАЗ-2108. Красные трубы — воздуховоды для охлаждения тормозных дисков.

Морально устаревшему двигателю с чугунным блоком цилиндров давно уже нечего делать на международных трассах. Ligier, например, использует в модели Js-53 мотор Honda мощностью 255 л.с. при тех же двух литрах рабочего объема. Зато Alfa Romeo из породы неубиваемых. Он доказал это многолетним трудом в формуле «Русь» . Кроме того, есть доступ к конкретным данным мотора, что установлен в отечественном спортпрототипе, — конструктор ведет учет моточасов и пройденных километров. Fenix хоть и не пошел в серию в силу объективных причин, а на тестах намотал 3134 километра. По двигателю ни одной претензии и никаких профилактических вскрытий. К слову, 4-часовой марафон нынешней осенью прототип преодолел без единой поломки, а это еще 450 километров. За годы доводочных работ все детские болезни давно устранены, а дизайн нашего спортпрототипа оказался настолько удачным, что он до сих пор смотрится современно.

DSC_2823_новый размер Задний колесный узел. Схождение регулируется тягой, развал — подбором регулировочных пластин. Тормозной диск Brembo, суппорт ВАЗ-2108.

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Знатоки автоспорта наверняка обратили внимание — у спортпрототипов много общего с формулами. Так и есть, их роднят конструкция рамы, схема подвески, компоновочные решения. А чем они лучше? Стеклопластиковый кузов, прикрывающий колеса, прежде всего улучшает аэродинамику. Fenix проходил цикл испытаний в аэродинамической трубе Дмитровского автополигона. Причем не макет автомобиля, а полноразмерный болид! Cпарринг-партнером нашего прототипа стала Dallara F399 — Формула 3 итальянского производства. В данном случае столь любимый маркетологами коэффициент С х — величина непостоянная, поскольку гоночные машины имеют регулировки, позволяющие адаптировать их под конкретную трассу: можно менять углы атаки антикрыльев, дорожный просвет и т.д. Если сравнить несколько оптимальных вариантов регулировок, то аэродинамическое сопротивление спортпрототипа на 10–25 процентов меньше, чем у формулы.

За рубежом ценят гоночные автомобили. Спортпрототипы-одногодки нашего там покупаются и продаются. Их никто не гонит с трасс, они переходят из рук в руки, чтобы участвовать в гонках и трек-днях.

Наконец-то, и Fenix прервал музейное существование. Гонки, победа, почет. Пусть это станет тенденцией, а не единичным случаем. Спортпрототип всегда актуален и украшает соревнования любого уровня.