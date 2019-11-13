Оно шевелится! 10 самых странных вещей, забытых в такси

Привычное дело, когда в такси остается, к примеру, телефон. Но иногда водители находят такое, от чего волосы встают дыбом.

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с 5:00 до 7:00 утра максимально собраны — в это время в такси остается минимум забытых вещей.

Недавно сервис Uber опубликовал забавную статистику . По их данным, больше всего шансов что-либо оставить в машине такси — в выходные и после 23:00 в будние дни. В это время граждане максимально рассеянны. По вечерам с понедельника по пятницу измотаны работой, а в выходные часто «навеселе». Зато

А еще Uber обнародовал забавную статистику по дням недели. Согласно их данным, пассажиры чаще всего забывают:

в понедельник — часы

во вторник — наушники

в среду — ноутбуки

в четверг — книги

в пятницу — паспорта

в субботу — телефоны

в воскресенье — торты

Плюс ко всему был опубликован и список из 50 уникальных предметов, забытых клиентами в различных городах США. Вот пятерка самых, на наш взгляд, необычных вещей:

чихуахуа

черно-белый смокинг для маленькой собаки

голова лосося

волшебная палочка Гарри Поттера

аквариум с рыбой, полный воды

Но то в США, а что у нас? В пресс-службе «Ситимобил» нам рассказали, что забывают в такси соотечественники:

Чаще всего в такси забывают мобильные телефоны. Часто оставляют аксессуары — шарфы, перчатки и кольца, а еще зонты — особенно в сезон дождей. Реже всего — ключи, кошельки и документы.

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При этом самыми необычными вещами, которые забывали в такси «Ситимобил», были:

воздушные шары

шуба

нижнее белье

кот в переноске

живая рыба

Примечательно, что американцы довольно часто оставляют в машинах такси кошельки. А вот россияне куда бдительнее к своим «лопатникам». Зато и те, и другие недостаточно трепетно относятся к домашним любимцам. Неужели поездка настолько комфортна, что человек забывает обо всем на свете?

Что нужно делать, чтобы вернуть забытую вещь

Если обнаружили пропажу сразу после поездки, то проще всего позвонить водителю. Конечно, если вы не забыли в машине телефон. В этом случае переживать не стоит. К примеру, в том же «Ситимобил» алгоритм действий для водителя и пассажира следующие:

Если после поездки водитель обнаружил в салоне забытую вещь, он обязан привезти её в один из наших Домов такси. Далее оператор находит пассажира, который оставил ее, и сообщает о находке. После этого пассажир может приехать в Дом такси и забрать потерю. Вся коммуникация в любом случае ведется через службу поддержки Ситимобил.

Если пассажир сам вспомнил, что забыл что-то в машине, он также может обратиться к оператору и забрать свою вещь.

Будьте бдительны и следите за домашними питомцами, особенно если берете их с собой в поездку на такси!

Фото: depositphotos.com, Unsplash, «Ситимобил»