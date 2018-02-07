Тест новых зимних шин Dunlop: легкие шипы, и их много!

Бренд Dunlop неспроста прочно обосновался в гонках на выносливость. Основная «фишка» всех моделей — высокая износостойкость. Новые зимние шины Dunlop SP Winter Ice 03 не исключение. В гамме есть шиповки и для легковушек, и для кроссоверов с внедорожниками.

Если вы думаете, что успех шине можно обеспечить лишь хитроумным расположением ламелей, то заблужда­етесь. Всё начинается гораздо раньше, еще на стадии проработки резиновой смеси.

Химики компании применили компьютерное моделирование, чтобы добиться оптимального сочетания силики (диоксид кремния), высокомолекулярного полимера и смягчающих добавок. В результате шина SP Winter Ice 03 получилась не только стойкой к износу, но и сбалансированной по жесткости и эластичности. Это важно и для сцепления на льду и снегу, и для сопротивления ударным нагрузкам.

На бумаге всё красиво — а на деле?

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Прыгаю в Audi A4 на шинах SP Winter Ice 03 и выезжаю на ледовый трек. Держась внешней стороны виража (там намело больше снега), прохожу пару скоростных поворотов. «Зацеп» неплох, реакции автомобиля предсказуемы. Резкого срыва в скольжение нет. Наоборот, покрышки до последнего оттягивают этот момент, давая понять, что идешь на пределе.

При торможении на голом льду основную роль играют шипы — их на 60 % больше, чем в старой модели SP Winter Ice 02. Новый шип компактнее и легче прежнего, поэтому масса шины не увеличилась.

Как и прежде, в основе алюмини­евого шипа — вольфрамовый сердечник. Но теперь та часть твердосплавной вставки, которая вгрызается в лед, скошена. Основное преимущество такого решения проявляется… на асфальте. Нагрузки на шип при торможении гораздо ниже, уменьшается и шум: по данным производителя, аж на два децибела.

Из невидимых глазу изменений — форма основания шипа. Теперь он меньше смещается в посадочном гнезде, и вылетать такие «гвозди» должны реже.

К сожалению, по асфальту проехать было негде, поэтому приберегу окончательные выводы об уровне шума до нашего сравнительного теста. А пока сажусь в Land Cruiser 200 на шинах Dunlop Grandtrek Ice 03 и отправляюсь топтать глубокий снег.

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От модели SP Winter Ice 03 эти шины отличаются лишь индексом нагрузки, поскольку предназначены для кроссоверов и внедорожников. Достоинство V‑образного рисунка протектора со множеством разнонаправленных ламелей в том, что кромки ламелей получились острые. Ими шина цепляется за снег, а через глубокие длинные канавки снежно-водяная каша отводится из пятна контакта, словно насосом. В глубоком снегу шины гребут отменно. Да и «крузак» есть «крузак»!

Новые шины в продаже — с этой осени. Легковая покрышка SP Winter Ice 03 представлена в 26 типоразмерах: посадочный диаметр от 14 до 20 дюймов, профиль — 40–65 %. Кроссоверная шина Grandtrek Ice 03 имеет диаметр от 16 до 22 дюймов и профиль 40–65 %.

Помню, на Dunlop SP Winter Ice 02 зимы 2014–2015 годов заломили немалую цену, потому продажи не пошли. Надеюсь, на этот раз такого не будет. На снегу шины SP Winter Ice 03 ведут себя стабильно и предсказуемо, а на льду так вообще очень понравились. Дело за адекватным ценником.

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Фото: Максим Гомянин и Dunlop