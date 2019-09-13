Дамский угодник: женский взгляд на новый Mercedes-Benz А200

Спойлер: в этой статье вы не найдете подробного описания технических характеристик седана A-Class. Зато поймете, почему вашей подруге/жене/дочери так (не) понравится самая бюджетная модель Mercedes-Benz.

На тест я взяла Mercedes-Benz A-Class 2019 года в предмаксимальной комплектации Progressive. Такой красавец с бензиновым 150-сильным турбомотором 1.3, 7-ступенчатым роботом 7G-DCT и передним приводом стоит в Москве от 1 850 000 рублей (цены могут отличаться в зависимости от акций и скидок дилера. — Прим. «За рулем»).

А — от слова «авангард»

Я не случайно употребила слово «красавец» — внешний облик нового А200 седан мало какую девушку оставит равнодушной. Плавные линии и сглаженные контуры, большая палитра цветов кузова (мне наиболее удачным показался «черная ночь»). По словам производителей, A-Class стал шире, просторнее и еще благороднее, чем когда-либо . Благодаря массивной радиаторной решетке с трехлучевой звездой и футуристичным фарам головного света, в которых одним видятся силуэты горящего факела, а другим — бумеранги, самая классическая форма автомобиля обрела более динамичное и современное исполнение.

Кстати, сейчас маркетологи говорят, что буква «А» в названии модели расшифровывается как «Авангард», а не то, что все думали, мол, А — начальная линейка. В то же время в экстерьере, как и прежде, ничего лишнего — все по-немецки лаконично и сдержанно.

64 цвета

Салон также приятно удивил. Машина выглядит довольно компактной, но внутри места для водителя и пассажиров предостаточно. Возможно, такой эффект достигается за счет цвета. В моем случае салон был черным, а он, как считается, визуально добавляет пространства. Плюс отделка дверных панелей узкая, создается впечатление, будто бы она «вжата» в двери. Вот вам нехитрые, но действенные способы «сэкономить» пространство.

Для чистоты эксперимента мы усадили за руль не только 163-сантиметровую меня, но и крупного мужчину ростом 188 см. По словам испытуемого, ему в салоне было комфортно. Для большего удобства во время вождения (ноги-то длинные) он выдвигал из-под сиденья специальный пуф — очень практичная вещь.

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Усаживаясь на место водителя, утыкаешься взглядом в экраны: электронную приборную панель и большой сенсорный дисплей (в зависимости от комплектации размер варьируется от 7 до 10 дюймов. —). В Progressive есть возможность менять интерфейс приборной панели — например, сделать спидометр и тахометр внешне спортивными. Приятная мелочь. Кстати, за отдельные деньги дисплей в салоне можно превратить в полноценный планшет, а можно «по старинке» синхронизировать его по Bluetooth со смартфоном. Тем более что занимает это, по моим расчетам, не больше 15 секунд. Про наличие точки доступа Wi-Fi, наверное, вообще говорить излишне — этим в современных автомобилях вряд ли кого удивишь.

Любая владелица А200, однозначно, высоко оценит светодиодную 64-цветную подсветку салона. Цвета можно чередовать или компоновать друг с другом. По признаниям дизайнеров марки, они пытались таким образом реализовать идеи из недавних концепткаров Mercedes-Benz. Получилось. Особенно эффектно подсвеченная панель, двери и дефлекторы обдува смотрятся в вечернее время или при заезде в туннель.

«Привет, Мерседес!»

Новый A-Class может похвастать еще и голосовым помощником, который является частью интеллектуальной мультимедийной системы MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Интеллектуальной настолько, что она будет подстраиваться под повадки владельца, например, выводя на дисплей иконки с наиболее часто запрашиваемыми задачами. Для активации голосового помощника достаточно сказать: «Привет, Мерседес!». Помощник, кстати, самообучаемый: чем чаще вы будете с ним разговаривать, тем больше ваших «коронных фраз» он запомнит, чтобы впредь общаться на вашем же сленге. Даже деепричастные обороты для него не проблема. Но будьте осторожны: нецензурных слов это тоже касается. Подобно ребенку, система запоминает все, о чем вы с ней говорите, так что в самый неподходящий момент (например, когда вы будете ехать в машине с коллегами или родственниками) может выдать что-нибудь этакое.

Радость Плюшкина

Если ваша вторая половина, как и я, любит хранить в машине много вещей по принципу «а вдруг пригодится», то в новой «ашке» ей будет где разгуляться. Бардачок (или, если хотите, перчаточный ящик) достаточно глубокий, а подстаканники при желании снимаются и трансформируются в дополнительный отсек для хранения всякой ерундистики. Кроме того, в дверных карманах автомобиля предусмотрено три варианта для емкостей различного объема. Теперь не нужно гадать, куда пристроить такую или сякую бутылку с водой.

Спортивный режим

На дороге машина ведет себя отлично: быстрая, легкая, маневренная. Заявленный разгон до 100 км в час — 8,1 секунды, расход экономичный: около 5,5 литров на сотню в смешанном цикле. У коробки четыре режима: индивидуальный, экономичный, комфортный и спортивный. Мне самым приятным показался последний. При переходе на спортрежим динамика A-Class заметно меняется. При оборотах свыше трех тысяч коробка отлично «подбирает» машину. Наверняка многим знакомо ощущение: ты на газ-то нажал, а машину как будто сзади кто-то «держит за хвост». Спустя секунду ее отпускают, и она срывается с места. В А200 такой задумчивости не встретите — отклик на действия водителя моментальный.

Датчики, датчики...

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A-Class оснащен системой предупреждения столкновений Collision Prevention Assist Plus. Если на скорости от 30 до 250 км в час дистанция до впереди идущего автомобиля сокращается до критического значения, на приборной панели высветится красный треугольник с автомобилем внутри. Сигнал означает, что необходимо немедленно снизить скорость. Если реакции от водителя не последует, автомобиль будет тормозить самостоятельно, вплоть до остановки. Предупреждение для русских экспериментаторов: Collision Prevention Assist Plus рассчитана только на автомобили, так что лучше не выяснять, как она себя поведет при встрече с бетонной стеной.

Есть интересная дополнительная опция Active Parking Assist. На скорости до 35 км/ч автомобиль постоянно подключает датчики с правой стороны кузова для поиска парковочного места. Как только такое найдено, система предупредит значком на приборной панели (буква «P» со стрелкой). Дальше водителю остается включить заднюю скорость, подтвердить автоматическую парковку нажатием «ОК» и убрать ногу с педалей. Посмотреть, как выглядит это на практике, можно здесь и вот тут.

У опции есть ограничение, которое выяснилось опытным путем. Я хотела включить ее на тестовом авто на парковочной площадке у салона, но мне посоветовали этого не делать. Выяснилось, что APA работает только при условии, что автомобили по соседству припаркованы либо перпендикулярно, либо параллельно дороге. Увы, но к нашим реалиям, где каждый до сих пор бросает машину, как хочет (в том числе по диагонали), зарубежная система оказалась не вполне готова.

Брать или не брать…

Достоинства и прикольные фишки Mercedes-Benz A-Class можно еще поперечислять. Как утверждают представители бренда, чтобы в полной мере прочувствовать характер А200, нужно сперва его купить (кто бы сомневался). Но вот стоит ли, вопрос спорный.

Для состоятельной молодежи, особенно женского пола, вариант отличный: стильный, динамичный автомобиль с интересными техническими решениями и, кстати, достойной штатной акустикой. А вот людям в категории «35+», вероятно, захочется чего-то более солидного.

Текст: Алена Иванова