10 полезных и недорогих лайфхаков для водителей

Многие полезные хитрости вы, безусловно, знаете. Вот еще десяток — пользуйтесь, пожалуйста.

Файлик для планшета

Материалы по теме 10 способов развлечь ребенка (и себя) в дороге

Чтобы закрепить планшет перед сиденьем маленького пассажира (для просмотра мультиков), не нужно бежать за дорогим держателем или органайзером на спинку.

Достаточно взять канцелярский файлик (тонкую прозрачную папочку), закрепить ее штырями подголовника и вложить планшет в полученный прозрачный карман. Наушники можно подключить шнуром через разрез, но удобнее использовать беспроводные наушники.

Единственное «но»: пробивая файлик штырями подголовника, трудно добиться, чтобы не образовались складки. Так что это все-таки временный вариант.

Лизун против пыли

Липкий детский «лизун» — не только надоедливая игрушка, но и отличное средство против пыли в машине. Лизун позволяет убрать пыль даже в труднодоступных местах, таких, как стыки панелей. После использования его можно помыть водой с мылом, но лучше — выкинуть (так, чтобы не заметил ребенок). В магазинах фиксированных цен лизун стоит сегодня 55 рублей.

Шины как на выставке

Чтобы шины автомобиля выглядели нарядными, новыми, их «чернят». И здесь можно обойтись без дорогих средств. Достаточно приобрести в аптеке флакончик глицерина (от 10 до 26 рублей), нанести его на губку и протереть шины. Если вас не интересует долгосрочный эффект, можно использовать обычную губку для обуви, пропитанную жидкостью на основе силикона.

Сода против грязи и запаха

Чтобы убрать жирные пятна с тканевой обивки и плохой запах в салоне, перед чисткой сидений посыпьте их пищевой содой и оставьте в таком состоянии на несколько минут: сода «заберет» все лишнее, потом ее нужно будет счистить щеткой и пройтись по обивке влажной тряпкой. Неудобство — после чистки салон придется тщательно пропылесосить, так как сода неминуемо рассыплется.

Коробка из-под чипсов как контейнер

Круглая высокая коробка из-под чипсов станет отличным контейнером для мусора (урной). Она идеально помещается в любой подстаканник или подбутыльник (во многих машинах такие есть на дверях) и плотно закрывается крышкой.

Суперклей остановит трещину

Материалы по теме Выбираем ветровое стекло для бюджетного автомобиля. Экспертиза ЗР и полезные советы

От сколов и трещин на стекле никто не застрахован, к сожалению. Чтобы предотвратить разрастание трещины, в машине стоит держать тюбик суперклея и острое лезвие.

Отрезав носик тюбика, нужно аккуратно накапать клей в кратер или пролить трещину, а после высыхания счистить остатки.

В качестве альтернативы суперклею рекомендуют применять прозрачный лак для ногтей. Но в любом случае это временная мера: через какое-то время стекло все равно придется ремонтировать. Или менять — если есть возможность.

Набор для ремонта шин

В дальней дороге незаменим простейший набор для ремонта бескамерных шин, который продается в любом автомагазине и стоит недорого, от 100 до 200 рублей. Купите себе такой — однажды он сэкономит вам уйму времени, нервов и денег.

Масло для устранения мелких пакостей

Для аэрозольной влаговытеснящей смазки WD-40 придумали множество областей и способов применения. В числе прочего этим чудо-составом можно и пятна выводить, и жвачку удалять, и даже остатки клея от наклеек. Но мало кто знает, что WD-40 помогает бороться с налетом от разбившихся насекомых на лобовом стекле и птичьим пометом на кузове автомобиля. С этой работой справляется даже растительное масло, но его остатки придется смывать (например, обезжиривателем).

Как подогнать ключ

Не беда, если в наборе инструмента нет подходящего гаечного ключа. Рожковый ключ большего размера можно подогнать к болту или гайки, вложив в зазор одну или несколько монет. А в некоторых случаях ключ можно заменить, навернув гайку на болт и использовав эту импровизированную струбцину для отворачивания неподатливого крепежа.

Хозяйственная лента на все случаи жизни

Вы наверняка слышали шутку, что если что-то нельзя починить с помощью хозяйственной ленты, это вообще невозможно починить. Но лента может пригодиться не только для ремонта. Она может стать временным креплением для смартфона на торпедо и даже держателем для термокружки или большого стакана с кофе — если его некуда поставить. Моток ленты можно просто положить на сиденье и вставить в него стакан. А чтобы жидкость не пролилась при резком маневре, использовать для фиксации ремень безопасности.