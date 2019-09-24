Сгорел предохранитель: три способа решения проблемы

Перегоревший предохранитель в большинстве случаев не обездвижит автомобиль, но может оставить без важного гаджета. Например, видеорегистратора. Вот как этого избежать.

Взялись вы, к примеру, менять лампу в фаре, не сняв минусовую клемму с аккумулятора. И случайно замкнули контакт на «массу». Вот вам и сгоревший предохранитель . Такой же итог, если в гнездо прикуривателя или розетку уронить монетку. Или если попытаться запитать от прикуривателя слишком мощный либо неисправный гаджет. Если при этом гнездо для подключения, например, навигатора или видеорегистратора остро необходимо, то нужно выходить из положения.

У большинства современных автомобилей предохранительный блок расположен под передней панелью. Доступ осуществляется с торца панели при открытой водительской двери. Еще блоки предохранителей могут находиться под крышкой панели приборов левее рулевой колонки. При этом на крышке блока предохранителей есть схема их расположения. В частности, предохранитель прикуривателя обозначается символом сигареты с дымком. Вынимаем предохранитель и визуально, по сгоревшей перемычке, подтверждаем диагноз. Как правило, в блоке предохранителей или на его крышке закреплено несколько запасных. Их номинал всегда обозначен цветом. Достаточно установить новый элемент того же цвета — и можно пользоваться розеткой дальше.

Если предохранителя того же цвета нет, то придется разбираться с номиналами. Обычно для прикуривателя предназначен предохранитель на 15 А синего цвета. Для запитки гаджетов вполне хватит и 10-амперного предохранителя красного цвета. Подойдет и коричневый на 7,5 А.

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Если запасных предохранителей нет, а розетка нужна позарез, то можно переставить предохранитель из какой-либо неважной в данных условиях цепи. Например, ясным днем можно позаимствовать предохранитель передних либо задних противотуманок. Электропривод зеркал заднего вида тоже нужен не постоянно.

В крайнем случае можно из любого многожильного провода взять один тонкий проводничок и намотать его на ножки перегоревшего предохранителя так, чтобы между ножками была лишь одна нить. АКБ при этом отключать не обязательно, ведь от этого проблем может быть больше, чем просто неработающий прикуриватель.

Перегорание любого другого предохранителя в автомобиле — это чрезвычайная ситуация, особенно если она случилась не из-за вашей ошибки. То есть если просто один из электрических потребителей перестал включаться, то ситуация довольно серьезная, и новым предохранителем не отделаешься. Он снова может перегореть. Поэтому сначала нужно выяснить причину.

Иными словами, если спалили предохранитель неудачными действиями, можно лечить своими силами. Если перегорело само — лучше обратиться в сервис.