Чем больше товаров на прилавке, тем сложнее выбрать нужный. С этой точки зрения изобилие в чем-то хуже дефицита, когда покупателю нужно не думать, а хватать то, что есть. Типичный пример — покупка охлаждающей жидкости (ОЖ): обычно ее называют антифризом. Разные производители, симпатичные канистры, многообразие цветов и — главное! — различный химический состав продукта. Какую жидкость выбрать для своей машины?

Беспроигрышный ответ, в общем-то, известен: надо заливать то, что рекомендует производитель автомобиля. И проще всего для этого поехать к официальному дилеру — пусть применяет то, что сочтет нужным. Но какую ОЖ использовать при самостоятельном обслуживании машины? Или, скажем, если владельцу нужно подлить в бачок при снижении уровня антифриза?

Действительно, охлаждающих жидкостей на российском рынке полным-полно. По составу функциональных присадок они делятся на четыре основных типа: карбоксилатный (ОАТ), гибридный (Hybrid), лобридный (Lobrid) и традиционный (Traditional). Карбоксилатные антифризы содержат ингибиторы коррозии на основе органических (карбоновых) кислот. Гибридные содержат, кроме органических (карбоксилатных) ингибиторов, также и неорганические. В лобридных органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных ингибиторов. Что до традиционных, то здесь в качестве ингибиторов коррозии используют неорганические вещества — силикаты, фосфаты, бораты, нитриты, амины, нитраты и их комбинации. Сегодня такие продукты считают морально устаревшими, поэтому основных видов ОЖ остается только три.

Немецкая компания ROWE производит охлаждающие жидкости всех трех указанных типов. Например, ROWE HIGHTEC ANTIFREEZE AN 13 и ROWE HIGHTEC ANTIFREEZE AN 12++ содержат лобридные пакеты присадок, ROWE HIGHTEC ANTIFREEZE AN-SF 12+ — карбоксилатные, а ROWE HIGHTEC ANTIFREEZE AN — гибридные. Производство находится в Вормсе и Бубенхайме. При этом завод в Вормсе, открытый в 2014 году, на данный момент является самым современным и большим в Европе: его площадь составляет более 15 футбольных полей. А все антифризы, концентраты и прочие присадки ROWE — это чистокровные немцы, а вовсе не приезжие… Напоминаем: товар признается немецким исключительно в тех случаях, когда ключевые этапы его производства — в том числе основной производственный процесс, благодаря которому товар приобретает определяющие для потребителя характеристики, — осуществляются в Германии. Антифризы ROWE — именно такие.

Фрагмент коррозионных испытаний на пластинах из шести металлов.

Отдельно отметим, что ROWE производит как готовые антифризы, так и концентраты, а также присадки к ОЖ. И это одна из козырных карт компании. Лаборатории завода ROWE разрабатывают и тестируют антифризы (проводят ASDM-тесты). Впрочем, есть и другая «фишка»: компания сама производит канистры для антифризов. К примеру, «круглая» канистра объемом 1,5 л производится с нанесением этикетки трафаретной печатью (такое делают далеко не все европейские производители) — отпадает надобность в наклеиваемых этикетках. И это серьезная преграда для поддельной ­продукции. Третья особенность продукции ROWE — наличие одобрения серьезных автопроизводителей. Проверить это несложно — достаточно зайти на сайт такого производителя и убедиться: да, продукция ROWE одобрена на официальном уровне.

Отдельно стоит сказать про использование глицерина в упомянутом ROWE HIGHTEC ANTIFREEZE AN 13. Его использование позволяет снизить выбросы СО 2 при производстве примерно на 11%! Поэтому, заливая именно такой продукт в радиаторы автомобилей, вы не только обеспечиваете его современной охлаждающей жидкостью, но и способствуете улучшению экологической обстановки на планете.

Этикетка наносится трафаретной печатью: не оторвать и не подделать.

Охлаждающие жидкости ROWE могут применяться без всяких ограничений как в чугунных, так и в алюминиевых конструкциях. Гибридные, лобридные и карбоксилатные антифризы надежно предотвращают образование отложений на деталях системы охлаждения мотора, защищают их от коррозии и кавитации и препятствуют образованию пены.

В каких автомобилях можно применять антифризы ROWE? У каждого из продуктов указан перечень спецификаций, которым он соответствует, — даны конкретные рекомендации по его применению. Все антифризы компании ROWE полностью совместимы с однотипными жидкостями других производителей, если, опять-таки, совпадают спецификации производителей. Возраст автомобиля при этом роли не играет: все ОЖ ROWE можно смело использовать при обслуживании старых автомобилей. Отдельно отметим, что цвет жидкости при этом не имеет никакого значения, поскольку определяется исключительно красителем, а не пакетом присадок. В частности, у лобридных и карбоксилатных антифризов ROWE применен пурпурный краситель, а у гибридных — синий.

ROWE гарантирует, что на российский рынок поступают точно такие же продукты, как и на немецкий!

Впрочем, выбрать нужный вам антифриз ROWE совсем не сложно. Достаточно обратиться к разделу «ПОДБОР» на сайте www.rowe-russland.ru и тут же уточнить, какой именно антифриз рекомендован производителем автомобиля для данной модели.

Что касается необходимости промывки системы охлаждения при доливке или замене ОЖ, то всё зависит от конкретной ситуации. Если состав антифриза предыдущей заливки точно вам известен, то промывка не требуется. А вот в тех случаях, когда такой уверенности нет, лучше не рисковать и поменять жидкость полностью.

На российском рынке охлаждающие жидкости ROWE должны разделить успешную судьбу одноименных моторных масел, уже снискавших хорошую репутацию. Россияне любят пользоваться заведомо фирменными товарами с честной родословной. Конечно, окончательное суждение о новом товаре рождается не сразу. Впрочем, что немцу хорошо, то и россиянину должно быть — гут!