Экспресс-тест новых зимних шин Bridgestone: с шипами и без

Две новинки — шипованные Blizzak Spike‑02 и фрикционные Blizzak Ice — с этого года выпускаются в Ульяновске, в том числе для экспорта в Финляндию, Норвегию и Швецию.

Шипованные шины Blizzak Spike‑02 выпускаются с 2017 года в исполнении для легковых автомобилей и в версии SUV. Основные отличия от предыдущей модели — ярче выраженный направленный рисунок протектора, новая резиновая смесь и шипы направленного действия с рабочей кромкой увеличенного размера, улучшающей продольное сцепление на ледовых дорогах.

Фрикционная шина Blizzak Ice — это модель Blizzak VRX второго поколения, переименованная для российского и скандинавского рынков. У нас появилась осенью 2018 года. Отличается от предшественницы обновленным рисунком протектора с более жесткими блоками, задача которых — улучшить управля­емость на асфальте и уменьшить износ резины. За сцепление на льду отвечает обновленная смесь протектора Active Multicell Compound второго поколения. С нынешнего года эти шины производят на заводе Bridgestone в Ульяновске.

«Шиповки» Blizzak Spike‑02 в легковом исполнении доступны в размерах от 13 до 20 дюймов, а в версии SUV — от 15 до 21 дюймов. Фрикционки Blizzak Ice продаются в размерах от R13 до R19.

Внезапное потепление, налетевшее на Альпы, где эксперты «За рулем» тестировали шины, смешало все карты. Снег и лед на подготовленных тестовых трассах быстро становились мокрой кашей. Езда превратилась в своеобразное шоу с выстреливанием комьев мокрого снега всеми колесами и разбрызгиванием воды при разгоне и в поворотах. Но Audi S3 и RS 3, обутые в «шиповки» и фрикционки Blizzak, не спасовали и под присмотром включенных электронных ограничителей вели себя пристойно.

На дорогах общего пользования наши эксперты опробовали Audi Q7 на «шиповках» Blizzak Spike‑02 SUV. И, намотав две сотни километров по сухому и мокрому асфальту скоростных автобанов и извилистых серпантинов, сделали вывод, что на эти шины можно положиться.

Задумались о смене шин? Храните сменную резину в правильных чехлах! И не забудьте докупить ремни на колеса, при необходимости улучшающие проходимость автомобиля.

Фото: Bridgestone