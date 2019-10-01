Простой перекресток — но большинство точно ошибется! — журнал За рулем

Простой перекресток — но большинство точно ошибется!

Порядок проезда круговых перекрестков менялся у нас за последние годы несколько раз. Причем если раньше порядок был понятен всем, то теперь стало совсем не по-европейски.

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Очень сложный перекресток: сможете ли вы его проехать?

Вы подъезжаете к перекрестку, изображенному на схеме. Вам необходимо повернуть налево. По какой из указанных траекторий можно выполнить маневр, не став нарушителем Правил?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.

По каким из предложенных траекторий можно проехать перекресток?

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