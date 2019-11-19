5 ошибок водителя: вот так мы вредим собственному здоровью

Скучаете в пробке, облокотившись о бардачок? Подпираете рукой подбородок во время вождения или, может быть, постоянно вытягиваете шею, чтобы «было лучше видно»? Все это признаки неправильной посадки. И все эти как бы незаметные действия тянут за собой весьма ощутимые последствия.

1. Шейный остеохондроз

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Признаки: головные боли, боль в области шеи, быстрая утомляемость, головокружение, онемение конечностей.

Еще не так давно считалось, что остеохондрозу — болезни, при которой происходит постепенное разрушение позвоночника, — подвержены в основном люди пожилого возраста. Однако сегодня недуг заметно помолодел. Причин возникновения остеохондроза может быть множество (в том числе генетическая предрасположенность), однако одним из главных провоцирующих факторов является как раз неправильная посадка за рулем. Особенно это актуально для тех, кто привык сидеть в машине как бы «нависая» над рулем. Во время движения автомобиль вибрирует, что увеличивает в разы нагрузку на позвоночник. А ведь шейные позвонки весьма подвижны, и даже небольшая встряска может вызвать их смещение.

2. Искривление позвоночника

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Признаки: нарушение осанки, боли в спине, головные боли, появление асимметрии плеч, повышенная утомляемость.

Во взрослом возрасте мы часто не придаем значения сколиозу. Подумаешь, кривая осанка — кто в наше время может похвастать военной выправкой? А между тем искривленный позвоночник влияет на работу всего организма. Например, у пациентов со сколиозом чаще и раньше развивается остеохондроз. Кроме того, искривление опасно для внутренних органов и может привести к их смещению, а также к защемлению нервов (что опять же чревато сильными болями). Неправильное перераспределение нагрузки на позвоночник также нередко ведет к развитию заболеваний нижних конечностей — артриту, артрозу, плоскостопию.

Многие врачи сходятся во мнении, что после 30 лет вылечиться от сколиоза практически невозможно. Якобы организм адаптировался к заболеванию и исправить искривление позвонков нельзя — только скорректировать, чтобы снять болевые ощущения. Но это не повод пускать болезнь на самотек. А еще лучше следить за осанкой, вести активный образ жизни и правильно сидеть за рулем.

3. Головная боль

Признаки: ощущение «сжатия» в области головы, ощущение давления в области глаз, затруднение дыхания, усиление при движении, кашле или смехе.

Сидя в машине, мы, как правило, находимся долгое время в одном положении. Наши плечи, шея и спина напряжены, кровообращение нарушается, и, как следствие, у нас начинает болеть голова (хотя на самом деле болят именно мышцы). Такое недомогание даже носит соответствующее название — «головная боль напряжения».

4. Простатит

Признаки: слабость, быстрая утомляемость, боли при мочеиспускании, различные сексуальные расстройства.

Болезни профессиональных водителей не чужды жителям мегаполисов, которые проводят много времени в автомобильных пробках. Длительное пребывание в сидячем положении приводит к застою крови. Ввиду того, что кислород начинает плохо поступать к органам малого таза, возникает риск развития воспалительного процесса. Если при этом автолюбитель еще и курит, не дурак выпить и часто ест острую пищу, то заработать простатит ему проще простого.

5. Варикоз

Признаки: пульсирующая боль в ногах, отеки, судороги и зуд в мышцах по ночам, сосудистые звездочки, выступающие вены на голенях и стопах.

Спровоцировать развитие варикоза у водителей может все то же статичное положение за рулем и, как следствие, застой крови — но уже в ногах. Давление на стенки сосудов повышается, и вены начинают постепенно деформироваться. Если в предыдущем случае мы говорили об исключительно мужском заболевании, то варикозное расширение вен — недуг скорее женский. По крайней мере, так принято считать. В то же время мужчины переносят варикоз гораздо тяжелее. А все потому, что такой косметический дефект, как сосудистые звездочки на ногах (верные спутники варикоза), их мало интересует. Они до последнего игнорируют симптомы болезни и обращаются к врачу уже тогда, когда она находится в запущенной стадии.

5 рекомендаций

Как известно, любую болезнь проще предупредить, нежели лечить. Вот несколько простых рекомендаций, которые снизят риски:

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Не сутультесь. Самой опасной за рулем считается так называемая «поза банана», когда таз сползает вниз, плечи вытягиваются вперед и вверх, корпус водителя наклонен к рулю. В таком положении позвоночник не имеет никакой опоры, а значит, нагрузка на него увеличивается в разы.

Настройте сиденье таким образом, чтобы спина занимала максимально комфортное положение, сохраняя физиологические изгибы позвоночника. Не лишним будет приобрести специальную подушку под поясницу. В автомагазинах сегодня продаются варианты на любой вкус и кошелек.

Важно обращать внимание и на то, как вы держите руль. Кисти рук должны находиться чуть выше уровня локтей, чтобы не нарушать кровообращение.

При покупке автомобиля обращайте внимание на то, каким будет ваше новое водительское кресло. Оно должно быть, в первую очередь, жестким — в крайнем случае полужестким, но никак не мягким. Еще лучше, если у кресла есть большие возможности для регулировки — так его будет проще максимально подстроить под ваши анатомические особенности.

Но каким бы удобным ни было кресло, в любой поездке водителям рекомендуется совершать небольшие «вылазки» из авто каждые два часа. Потратьте 15 минут на небольшую разминку или хотя бы на прогулку пешком.

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