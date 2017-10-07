Ремонт Datsun mi-DO: танцы с бубном вокруг тормозного цилиндра — журнал За рулем

Ремонт Datsun mi-DO: танцы с бубном вокруг тормозного цилиндра

На конвейере при установке этой детали делают нечто странное.

Datsun mi-DO
Datsun mi-DO

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Datsun mi-DO

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Datsun mi-DO к 70 000 км: ржавчина разъела фильтр

Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2015

В эксплуатации «За рулем» — с мая 2015 года

Пробег на момент отчета — 68 500 км

Главный тормозной цилиндр на нашем Datsun mi-DO пошел под замену.

Деталь продается только вместе с вакуумным усилителем — отдали 11 000 рублей за узел в сборе. Схема крепления вакуумного усилителя к моторному щиту традиционна: на четырех шпильках. Гайки открутили без проблем.

А дальше процесс затормозился — вакуумник не хотел слезать с насиженного места. На конвейере на его тыльную сторону наносят герметик, который со временем высыхает и намертво приклеивает усилитель к кузову. С горем пополам, изуродовав корпус, вакуумник сняли. Поставить новый оказалось проще простого. Герметик, естественно, не наносили.

И все-таки интересно — зачем его используют в этом соединении? Ждем ответа от производителя.

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Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о Datsun mi-DO (2)

Datsun 2015 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Приличный клиренс, обзорность, быстрый прогрев зимой, маневренность. Комплектация Dreem — 1, есть почти всё, что нужно для современного автомобиля

Недостатки:

Думал-думал... и ничего на ум не пришло))

Комментарий:

За два с лишним года проблем пока не было. Хотя вру, менял сидушку по гарантии, подогрев перестал работать, поменяли быстро, ждал всего неделю. В общем машиной доволен.

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