Статья «Справедливости не будет: штрафы вырастут по размеру и количеству», в которой шла речь о том, что мы всё еще отстаем от передовых держав, а у наших законодателей — непаханое поле для репрессивного законотворчества, активно обсуждалась на форуме. Продолжим дискуссию!

— В материале «Дай пять» вы выразили явное недовольство существующей системой штрафов. Но что конкретно вы предлагаете взамен?

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— Не могу придумать, как сделать наказание за разговор водителя по телефону неотвратимым.

Похоже, в такой же ситуации и чиновники: у них нет определенной программы.

Всё, что способны фиксировать камеры, фиксируется и штрафуется. Остальное — по принципу случайности и по сиюминутному настроению ДПС.

Именно поэтому предложения поднять штрафы за разговоры по телефону в 5–10 раз — сотрясение воздуха в чистом виде. Я предлагаю не сотрясать воздух — пока не появится внятная программа действий.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

За что и как штрафуют камеры фотовидеофиксации, читайте в этой публикации.

Фото: depositphotos.com