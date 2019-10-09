Умный дом плюс личный помощник: Redmond и Ready for Sky создают мир будущего прямо сейчас

Лень, как известно, самый эффективный двигатель прогресса. Недаром мечта об умном доме, который приветливо встречает чашкой чая после работы, поддерживает оптимальный прогрев помещений, сам заказывает продукты и готовит желаемые блюда, давно живет в умах людей.

И похоже, что вот-вот эта мечта окончательно и бесповоротно сбудется. По крайней мере, некоторые производители и «техногики» старательно этот момент приближают. Кое-что из новинок, возможно, приживется и в автодоме, а колоссальная экономия времени точно не будет лишней. Но обо всем по порядку.

Один из лидеров рынка в производстве бытовой и кухонной техники со смарт-функционалом, компания REDMOND больше пяти лет назад сотрудничает с сингапурской компанией-разработчиком ПО Ready for Sky. Результатом этого сотрудничества как раз и стала линейка умной техники REDMOND Smart Home, которая всё или почти всё умеет делать по дому сама и управляется пользователем через приложение в смартфоне. Сейчас в линейку входит более 60 наименований умной техники. А приложение, позволяющие управлять умной техникой, бесплатное, и его можно скачать как в AppStore (для iOS), так и в Google Play (для Android). Сейчас управление бытовыми приборами через Bluetooth уже не вызывает такого восторга, как раньше. Все привыкли — да и что, кажется, может быть особенного в применении довольно известной технологии? Но на деле — это первый шаг, основа для грандиозного проекта по воплощению мечты: объединения всей домашней техники в единую экосистему, легко и непринужденно управляемую со смартфона парой кликов. Эта экосистема строится на платформе Ready for Sky, и ее возможности постоянно расширяются, постепенно распространяя свое влияние за пределы марки REDMOND. Платформа не монобрендовая и открыта для подключения к ней и других марок и производителей умной техники.

Техническая экосистема — это как?

Применение термина «экосистема» в разрезе бытовой техники выглядит, наверное, странно. Но если управление бытовой техникой по Bluetooth стало первым шагом к человеческой мечте о самоуправляемом доме, то следующим шагом стала разработка разветвленной системы гейтвеев. Гейтвей нужен для того, чтобы стать «перемычкой» между пользовательским смартфоном и умной техникой. Ведь человек может быть в офисе, в пробке в паре километров от дома или вообще на Гоа — и при этом отдавать команды. А гейтвей, получая пользовательские команды, передает их смарт технике на исполнение. В качестве гейтвеев выступают смартфоны на платформе Android и специальные умные устройства Redmond.





Возможность проверить и выключить забытый утюг, не возвращаясь домой, — это само по себе здорово. Но Ready for Sky и REDMOND пошли дальше и интегрировали в приложение приличный список рецептов, разложенных на алгоритмы таким образом, что мультиварка может сама приготовить из заданного набора продуктов нужные блюда. Да, пришлось повозиться с разложением рецептов по методике когнитивного модулирования, чтобы получить полноценную замену действиям человека, но результат того стоит: вместо контроля за приготовлением, регулирования температуры и своевременного перевода режимов вручную теперь достаточно одного клика в приложении.Итого, на данный момент Ready for Sky предлагает большой выбор бытовых приборов, управляемых на расстоянии, и кухонную технику, способную самостоятельно готовить с соблюдением четкой рецептуры. И дальше будет, видимо, больше.

Продукты приедут сами

Обучив мультиварки и грили готовить самостоятельно, логично сделать следующий шаг — организовать продумать систему покупок и заказов продуктовых наборов под конкретные рецепты. Именно так и поступили Ready for Sky, создав сервис СкайМаркет, который позволяет выбирать и заказывать продукты на дом. Удобство этой опции оценили владельцы интеллектуальных чайников и умных кофеварок от REDMOND, которые могут заказывать доставку кофе и чая на дом из лучших чайных магазинов — в один клик прямо из приложения.

Расширение функционала сервиса планируется в самом скором времени. Заказ подготовленных продуктов под интегрированные в технику рецепты будет осуществляться напрямую из интерфейса управления прибором. То есть открываешь приложение, чтобы управлять грилем, и находишь рецепт, который хочется реализовать. При этом тут же, в один клик, заказываешь стейки, овощи на гарнир, специи — и никакой необходимости даже выходить из дома и искать нужные продукты в супермаркете. Помимо конструктора рецептов, создающего наборы для приготовления конкретных блюд, планируется добавить возможность заказа уже приготовленных полуфабрикатов из списка рецептов — для самых занятых и голодных.Еще один логичный шаг — создание агрегатора рецептов СкайРецепты. Сервис позволяет спланировать меню из доступных рецептов, подсмотреть в тарелку других пользователей, поделиться собственными кулинарными шедеврами. Фактически три в одном — ресурс для фудблоггинга, планировщик меню и сервис для гастрономических открытий.Естественно, что сервис рецептов будет связан со СкайМаркетом, так что все продукты для запланированного меню можно будет заказать в одно действие. А любители планировать питание на несколько дней смогут сразу и подобрать рецепты, и закупить продукты, и задать график приготовления — это действительно очень удобно. В принципе, если представить такую умную технику с возможностью планирования готовки в дороге (ну, например, в «доме на колесах») — то, кажется, это будет замечательно. По крайней мере, пользователю надо будет тратить минимум времени на подбор рациона, и путешествующим в «умном автодоме» останется лишь подготовить продукты.Кстати, о доставке заказа. Тут будет два одинаково удобных варианта — до дверей или в пункт самовывоза, через который проходит маршрут. Так что за уже собранными продуктами на день или на неделю можно будет просто заехать по пути с работы. И нереализованной остается лишь мечта о самостоятельной технике, которая будет доставать продукты из холодильника и подавать уже заваренный чай к определенному времени... Ready for Sky, впрочем, намерены и этот вопрос решить. Пока, конечно, о полностью автоматической готовке речи не идет, а вот чайник, который сам наполняется по команде, уже существует и совсем скоро будет доступен покупателям.

Сам налился, сам вскипятился...

На первый взгляд — чайник как чайник. Лаконичная форма, удобная подставка — все довольно обычно, хоть и очень красиво. Но главная фишка прячется внутри прибора — он наполняется самостоятельно, по команде со смартфона. Первый в своем роде самоналивающийся электрочайник!

Это шах и мат всем, кто ныл в комментариях про умную технику «вскипит-то сам, а наливать все равно придется вручную!». Буквально в скором времени уже не придется. Достаточно будет подключить новинку к проточному водопроводному фильтру или к бутыли с помпой, и чайник будет сам набирать заданный объем воды. Управление самоналивающимся чайником будет также реализовано на платформе Ready for Sky, через то же приложение, позволит удаленно включать и выключать прибор. И ровно как все предыдущие модели умных чайников, новенький чайник-самоналивайник сможет набирать необходимый объем воды и нагревать ее до заданной пользователем температуры. Причем — с точностью до градуса, которую точно оценят поклонники чайной церемонии. Ведь в ней точность нагрева — архиважная для раскрытия букета напитка. И уже привычно, через приложение можно будет заказать в СкайМаркет чай, кофе и чистую бутилированную воду — заказ все так же будет доставлен до двери или в заданный пункт самовывоза. Будет ли в новинке такая же задорная подсветка, как у чайников прошлых поколений REDMOND SkyKettle, разработчики Ready for Sky пока не решили. Но уже точно известно, что объем колбы будет самый ходовой — 1,7 л. Пока технология отрабатывается на чайнике, но разработчики не исключают возможности создания самонаполняющихся кастрюль и мультиварок для ускорения процесса готовки.

Алиса в курсе

Интеграция голосовой помощницы от Яндекса в платформу Ready for Sky — про нее уже, похоже, знают все. Однако стоит повторить историю о том, как умная техника теперь выполняет не только кнопочные команды, но и слушается Алису. Такое обращение с умной техникой действительно очень круто повышает уровень комфорта. Алиса — популярный и полностью отечественный продукт, который используется огромной аудиторией и заметно облегчает многие действия. На текущий момент Алиса позволяет управлять рядом технических новинок REDMOND, от кофеварок до устройств климат-контроля.



В будущем планируется расширение списка приборов на голосовом управлении, так что мысли «выключил ли я утюг?» скоро останутся в прошлом навсегда — Алиса проверит и отключит.



Самое приятное, что для управления, к примеру, чайником Redmond, достаточно скомандовать «Алиса, включи чайник» — и вода тут же начнет нагреваться. Минимум усилий, никаких дополнительных действий. Отключить прибор можно аналогичной командой.



Автомобилисту, спешащему домой, помощь Алисы позволит не отвлекаться на смартфон — иногда и один клик может оказаться опасным, так что голосовое управление в нашем случае повышает уровень безопасности на дороге.

Еще немного новостей из ближайшего будущего.

Параллельно с созданием экосистемы будущего в Ready for Sky и REDMOND озаботились вопросами домашнего менеджмента. В результате появился максимально удобный встроенный в приложение планировщик задач СкайМенеджер. Его помощь в создании заметок, напоминалок, списков бытовых дел сложно переоценить — за счет архива напоминаний намного проще сохранять циклические задачи и упорядочивать таймлайн, а шансы забыть что-то важное стремятся к нулю.

Самый большой плюс планировщика — наличие более чем 500 шаблонов задач, которые логически разбиты на 60 подгрупп по тематикам и позволяют создавать план и to do list в рекордно короткие сроки. Достаточно выбрать задачу из списка, задать даты и время выполнения — и все, готово, приложение напомнит, что пора подавать данные со счетчиков или оплачивать кредит, заменять полис ОСАГО… или купить подарок любимой бабушке ко дню рождения! Задачи, для которых заготовки в списке нет, можно заносить вручную и сохранять в памяти, чтобы в дальнейшем постановка задачи на выполнение занимала сущие секунды.

В общем, направление создания и расширения «цифровой экосистемы» выглядит абсолютно логичным и крайне востребованным. Для обычного человека такая экосистема — это экономия времени, автоматизация быта и однозначное повышение уровня комфорта. И пусть пока мультиварка не умеет сама доставать продукты из холодильника или резать картошку правильными кубиками, все движется к полному переходу на автоматическое управление максимально самостоятельной бытовой техникой.