Хэтчбек или универсал — какой кузов лучше?
Один вместительнее, а другой зачастую симпатичнее. Но это очевидные различия, а есть еще и скрытые.
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Хэтч предпочтительнее, если нет семьи. И вы живете в городе — на автомобиле с коротким задним свесом легче найти парковочное место. Также есть мнение, что хэтчбек обладает лучшей управляемостью из-за более легкой кормы.
Однако при разработке модификаций с кузовом универсал производители уже давно адаптируют настройки задней подвески. Так что современные «сараи» почти не уступают в управляемости седану или хэтчбеку, собратьям с более жестким кузовом. К тому же у универсала есть и определенное преимущество на трассе. В силу особенностей аэродинамики «вагоны», как правило, стабильнее на прямой.
Ну а про вместительность и говорить нечего — частенько универсалы по возможностям багажника дадут прикурить не только хэтчам, но и соразмерным кроссоверам. Поэтому, если вы возите не только себя, то отдаем предпочтение универсалу.
Kia Ceed в двух вариантах кузова. Оба хорошо смотрятся, оба отлично едут. Но универсал даже по нашим замерам вмещает на 100 литров больше (428 против 320).
Kia Ceed в двух вариантах кузова. Оба хорошо смотрятся, оба отлично едут. Но универсал даже по нашим замерам вмещает на 100 литров больше (428 против 320).
Фото: Kia
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