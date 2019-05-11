Kia Ceed: тестируем вместимость багажника

Начинается дачный сезон — самое время оценить вместимость Kia Ceed из парка «За рулем». И не ту, что указана в технических характеристиках, а реальную.

Пластик порога багажника оказался не очень стойким — «шрамы» появились после первого же касания.

Конечно, главная проблема хэтчбека с точки зрения вместимости — это длина грузового отсека.

Со сложенными спинками заднего ряда длинномер, который уместится по прямой (вдоль оси движения автомобиля) не должен превышать 160 см. Это при условии сдвинутых вперед сидений.

Спинки второго ряда складываются в пропорции 40:60. Проблема в том, что меньшая секция расположена слева, за водителем. А его кресло нельзя двигать максимально вперед для увеличения погрузочной длины — ведь тогда за рулем не уместится даже водитель невысокого роста.

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Вариантов два: либо сложить большую секцию спинки второго ряда — тогда сзади останется лишь одно посадочное место. Либо укладывать длинные предметы наподобие садового инструмента, по диагонали, что также прибавит дискомфорта пассажирам.

Еще одно неудобство — высокий порог багажника. Это касается как погрузочной высоты (она больше 70 см), так и высоты порога относительно пола. Тяжелые вещи укладывать в такой багажник не очень удобно. Кроме того, спинки второго ряда сидений в сложенном состоянии образуют заметную ступеньку — ровного пола нет и в помине.

Стальная накладка на порог обойдется в 7000 рублей. Можно сэкономить и наклеить оригинальную пленку за 3000 рублей.

Сноуборд с «ростовкой» в полтора метра помещается впритык...

...А вот большой длинномер придется укладывать между передними сиденьями.

Тем не менее, по меркам класса вместимость багажника у Kia Ceed совсем неплоха. В обычном состоянии он способен уместить 320 литров. И это не заводские данные, а реальные, полученные в ходе наших замеров тарированными кубиками. К тому же высота багажника под шторкой больше полуметра — отличный показатель. Потому средних размеров чемоданы легко помещаются даже в вертикальном положении. Для хэтча гольф-класса очень достойно.

Взрослый велосипед с 26-дюймовыми колесами влезает в багажник Сида легко...

...А вот аналогичный мужской велосипед, но с диаметром колес 29 дюймов, уже не поместился. Переднее колесо пришлось снять.

А как насчет совсем негабаритных грузов? Это интересно, учитывая не самый высокий проем багажника (меньше 80 см). А что может быть негабаритнее велосипеда? Мужской горный велосипед с 26-дюймовыми колесами уместился без проблем. Снимать колеса или складывать руль не пришлось. А вот байк с 29-дюймовыми колесами в проем хоть и поместился, но длины салона ему уже не хватило: пришлось снимать переднее колесо.

Для крыши имеются оригинальные поперечины. Обычные, с квадратным профилем (на фото справа) обойдутся в 12 500 рублей. Аэродинамические алюминиевые — почти в 14 000 рублей.

Оригинальный багажник для двух велосипедов на заднюю часть автомобиля с дополнительными фонарями стоит 28 тысяч рублей.

Кстати, если вместимости все же будет недостаточно, то весь скарб (или его часть) всегда можно отправить на крышу. Для этого нужно приобрести поперечины: те, что попроще — с квадратным профилем (12 500 руб.). Поперечины с более аэродинамичным профилем на пару тысяч дороже.

А уж боксов различной вместимости и размера на рынке пруд пруди. В числе оригинальных аксессуаров, помимо поперечин на крышу, есть также накладки на задний бампер (около 7000 руб.). Или, как альтернатива, защитная пленка, которая вдвое дешевле. И то и другое убережет лакокрасочное покрытие от повреждений при погрузке.

Тем временем наступило время первого ТО. Оно обошлось в 8900 рублей и два часа ожидания. Перечень проводимых работ вполне стандартный — смена масла в двигателе, замена воздушного и салонного фильтров, ну и, конечно же, проверка состояния ходовой части. Подвеска оказалась в полном порядке. Уровень масла в двигателе за первый отрезок не изменился ни на йоту. Так что первые 15 000 км наш хэтчбек проехал без сюрпризов и поломок.

Фото: Анастасия Аверина и Александр Кульнев