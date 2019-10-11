Компания Форд покинула российский рынок, но автомобили-то остались! И некоторые из них доставляют проблемы владельцам.

Материалы по теме Дизельный двигатель: сажа и лажа

— В материале про часто встречающиеся неисправности кроссовера Ford Kuga сказано, что дизель Duratorq 2.0 отличается течью заднего сальника коленвала, с которой достаточно сложно справиться. А в чем сложности? Плохие сальники, непродуманная конструкция или трудоемкий ремонт?

— Вы абсолютно верно указали все три проблемы.

Сальник, установленный на заводе, начинает «сопливить» уже на небольшом пробеге, и нового хватает ненадолго.

Процесс замены крайне трудоемкий, одна из причин — непродуманная конструкция крепления поддона.

К сожалению, производитель так и не победил эту болезнь, пока дизель был доступен для российских моделей Ford.

Что делать, если на вашем Форде часто перегорают галогенные лампы ближнего света? Об этом узнайте тут.

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Фото: Ford