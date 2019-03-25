На форуме «За рулем» в ходе обсуждения статьи о неисправностях одной из моделей возник вопрос по электрике. С проблемой могут столкнуться многие владельцы автомобилей Форд.

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Поясните рекомендацию касательно установки провода с резистором для предотвращения частого перегорания ламп ближнего света на автомобилях Ford Fiesta. Это действительно официальная фордовская рекомендация для стандартных ламп? У Фордов — повышенное напряжение в бортсети?

По поводу частого перегорания галогенных ламп производитель выпустил сервисный бюллетень для моделей Fiesta текущего поколения, Focus второй генерации, Kuga и С-MAX первого поколения.

Вероятной причиной проблемы названо резкое повышение напряжения в сети. Согласно бюллетеню необходимо установить дополнительное сопротивление между лампой и ее патроном.

Доступен ремкомплект (проводка с дополнительным резистором или без него — в зависимости от модели автомобиля) как отдельная оригинальная запчасть.

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