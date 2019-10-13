Короткий тест на память: в СССР был каршеринг — да/нет? — журнал За рулем

Короткий тест на память: в СССР был каршеринг — да/нет?

А это правда! Вот и доказательство: в знаменитом произведении братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» главный герой, программист Саша Привалов, разъезжал на Москвиче, взятом напрокат.

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В эпоху жесточайшего автомобильного дефицита в стране действительно работали пункты проката машин. И любой гражданин старше 18 лет при наличии прав мог взять в аренду Москвич или Победу, а иногда и Волгу.

Стоимость услуги сегодня выглядит странно: рубль с небольшим за сутки плюс 24 копейки за каждые 10 км пробега.

Конец такого сервиса был предсказуем: клиенты безжалостно «раздевали» арендованные машины, заменяя рабочие детали негодными, снятыми с личных автомобилей. Да и ездили не особо бережно.

В 1970‑е годы сервис возродился, но только для иностранцев — вспомните рязановских «Итальянцев в России».

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Фото: из архива автора

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