Первые осенние заморозки — это время, когда у водителей появляется больше вопросов. И один из них, которым они начинают атаковать водительские форумы, — работоспособен ли кондиционер при нулевой температуре за бортом?
Lada Largus — бюджетный легковой автомобиль с вместительностью минивэна. За подержанный экземпляр продавцы просят в среднем 463 тыс. рублей. Стоит ли его брать? Все за и против покупки российского «каблучка» узнайте в материале avtocod.ru.
Transporter, Caravelle, Multivan и California сохранили при обновлении примерно те же размеры и характерный профиль. При этом виртуальную приборную панель интегрировали в семейство Т6.1 даже раньше, чем на некоторые легковые модели концерна, а электроусилитель руля открыл доступ к массе электронных ассистентов.