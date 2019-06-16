Вы это помните: зачем владельцам Жигулей теннисные мячи?

Владельцы первых Жигулей порой меняли характеристики подвески забавным способом.

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Жигули в эпоху своего расцвета были любимой игрушкой владельцев. За ней хотелось ухаживать, ей хотелось делать подарки. И, конечно же, улучшать, насколько это было возможно.

Порой подобный «тюнинг» обретал неожиданные формы… В семидесятых годах был период, когда, с чьей-то легкой руки, «жигулисты» стали массово скупать мячи для большого тенниса. Купив пару упаковок таких мячей, тогдашние вазоводы приступали к обряду «увеличения грузоподъемности» своих малолитражек, резво запихивая мячики между витками задних пружин. А после хвастались соседям: мол, теперь гружу картошку мешками, а машинка даже не проседает!

Дурацкая мода прошла так же резко, как и появилась. Убиение хорошей подвески превращало машину в гремучую телегу, а потому дефицит мячиков сошел на нет. Впрочем, изучение современных блогерских сайтов показывает, что даже сегодня отдельные владельцы иномарок не гнушаются подобными приемами. Воистину — человечество развивается по спирали…

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что для включения стеклоомывателя на ВАЗ-2101 водителю следовало интенсивно поработать большим пальцем левой руки? А бензин какого цвета годился для ВАЗов?

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Фото: из архива автора